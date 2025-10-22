 Aller au contenu principal
Le Qatar et les États-Unis exhortent l'UE à reconsidérer la loi sur le développement durable pour le commerce du GNL
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'UE veut que les grandes entreprises se concentrent sur le développement durable et la diligence raisonnable

*

Le Qatar et les États-Unis mettent en garde contre les règles qui menacent l'approvisionnement énergétique de l'UE

*

L'UE compte davantage sur l'énergie des États-Unis et du Qatar pour remplacer le gaz russe

(Réécriture de l'ensemble du texte pour ajouter des détails sur le CSDDD et les changements demandés par les États-Unis et le Qatar) par Tala Ramadan, Ahmed Elimam et Kate Abnett

Le Qatar et les États-Unis ont exhorté l'Union européenne de revoir à la baisse ses règles en matière de développement durable des entreprises et ont averti que la loi risquait de perturber le commerce du gaz naturel liquéfié avec l'Europe.

L'UE négocie actuellement des modifications afin d'exempter un plus grand nombre d'entreprises de la loi sur la diligence raisonnable, qui oblige les sociétés opérant dans l'UE à résoudre les problèmes liés aux droits de l'homme et à l'environnement dans leurs chaînes d'approvisionnement, sous peine de se voir infliger des amendes représentant 5 % de leur chiffre d'affaires mondial.

Le Parlement européen se prononcera mercredi sur l'opportunité de procéder aux changements prévus ou d'en négocier d'autres. L'Union européenne entend approuver ces modifications d'ici à la fin de l'année.

Ces règles "représentent un risque important pour l'accessibilité et la fiabilité des approvisionnements énergétiques essentiels pour les ménages et les entreprises en Europe et une menace existentielle pour la croissance, la compétitivité et la résilience futures de l'économie industrielle de l'UE", ont déclaré le ministre de l'énergie du Qatar, Saad al-Kaabi, et le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, dans une lettre ouverte commune adressée aux dirigeants des pays de l'Union européenne.

La Commission européenne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LE QATAR PRÉVIENT QUE LA LOI EUROPÉENNE NUIRA À L'APPROVISIONNEMENT EN GNL

La semaine dernière, Saad al-Kaabi a déclaré à Reuters que le Qatar ne serait pas en mesure de faire des affaires dans l'UE, y compris de fournir à l'Europe du GNL dans sa course pour remplacer l'énergie russe, à moins que d'autres changements ne soient apportés à la loi sur la diligence raisonnable.

L'UE augmente également les importations de GNL en provenance des États-Unis afin de remplacer les approvisionnements russes. L'année dernière, les États-Unis ont été le premier fournisseur de GNL de l'UE, avec 45 % de l'approvisionnement total. Le Qatar en a fourni 12 %, ce qui le place en troisième position derrière la Russie.

La directive sur la diligence raisonnable en matière de développement durable des entreprises (CSDDD) est un élément clé des efforts déployés par l'Europe pour passer à une économie plus propre, et une tentative d'utiliser la position de l'UE en tant que marché majeur pour encourager ses partenaires commerciaux à faire de même.

Mais la loi s'est heurtée à la résistance des dirigeants en Allemagne et en France, tandis que des entreprises telles qu'ExxonMobil ont exigé que l'UE retire entièrement la loi et ont déclaré qu'elle conduirait les entreprises à quitter l'Europe.

La lettre des États-Unis et du Qatar a demandé à l'UE de reconsidérer l'application de la loi aux entreprises non européennes, les sanctions en cas de non-respect de la loi et l'obligation pour les entreprises de mettre en place des plans pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique.

Les modifications négociées par Bruxelles ne répondent pas à ces préoccupations, indique la lettre.

