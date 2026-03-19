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Le Qatar affirme que l'Iran a attaqué un centre de GNL ; les Émirats arabes unis ferment des installations gazières
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 00:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les attaques contre les installations des EAU dans les paragraphes 1 et 6-8, met à jour le titre et ajoute le contexte dans le paragraphe 2) par Yomna Ehab et Jaidaa Taha

Le géant pétrolier public du Qatar, QatarEnergy, a déclaré mercredi que des attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales opérations de traitement du GNL du pays, avaient causé des "dégâts considérables", tandis que les Émirats arabes unis ont fermé leurs installations gazières après avoir intercepté des missiles tôt jeudi.

Ces attaques sont survenues quelques heures après que l'Iran a émis des avertissements d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, alors qu'il préparait des représailles à la suite de frappes sur ses propres infrastructures énergétiques à South Pars et Asaluyeh.

QatarEnergy, deuxième exportateur mondial de GNL, a déclaré dans un communiqué que son équipe d'intervention d'urgence avait été déployée immédiatement pour contenir les incendies provoqués par l'attaque. Aucune victime n'a été signalée et tous les membres du personnel ont été retrouvés, a-t-il ajouté.

Le ministère de l'intérieur du Qatar a déclaré plus tôt que l'incendie avait été provisoirement maîtrisé et qu'aucun blessé n'avait été signalé.

Ras Laffan, situé à 80 km au nord de Doha, est une plaque tournante de l'industrie énergétique et accueille plusieurs entreprises internationales.

Aux Émirats arabes unis, les autorités ont déclaré qu'elles réagissaient à des incidents survenus dans les installations gazières de Habshan et dans le champ pétrolifère de Bab, causés par la chute de débris provenant de missiles interceptés.

Les installations gazières ont été fermées et aucun blessé n'a été signalé, a indiqué le bureau des médias d'Abou Dhabi.

Le complexe de Habshan, exploité par ADNOC, le géant pétrolier d'Abou Dhabi, est l'une des plus grandes installations de traitement du gaz au monde. Il comprend cinq usines d'une capacité totale de 6,1 milliards de pieds cubes standard par jour (bscfd), selon ADNOC.

pERSONA NON GRATA

Le ministère des affaires étrangères du Qatar a demandé aux attachés militaires et de sécurité iraniens de quitter le pays dans les 24 heures et les a déclarés "persona non grata".

Dans une déclaration, le ministère a condamné l'attaque de Ras Laffan comme une "menace directe" pour sa sécurité nationale et a accusé l'Irand'adopter une "approche irresponsable"

Saul Kavonic, responsable de la recherche chez MST Marquee (Australie), a déclaré que les attaques contre Ras Laffan "pourraient provoquer une pénurie mondiale durable de gaz, mais cela ne fera pas pression sur l'administration Trump car les États-Unis bénéficient économiquement des prix élevés du gaz à l'échelle mondiale".

La raffinerie de Laffan transforme principalement le condensat en produits raffinés, notamment en carburant d'aviation.

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