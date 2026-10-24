Le puits Nargis-2 de Chevron a mis au jour des réservoirs de grande qualité au large des côtes égyptiennes

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Le puits d'évaluation Nargis-2 de Chevron, situé au large de l'Égypte dans le cadre du projet «

CVX.N », a mis au jour des réservoirs de grande qualité et a confirmé la découverte réalisée au puits Nargis-1, a indiqué le géant pétrolier américain dans un communiqué transmis par e-mail à Reuters.

* Ce puits a permis d'évaluer les sections du Miocène et de l'Oligocène, a précisé Chevron, ajoutant que ces résultats contribueraient à orienter les analyses techniques et la planification de l'exploration en Égypte et dans la région méditerranéenne

* Chevron exploite les gisements de gaz Leviathan et Tamar au large d'Israël, en Méditerranée orientale

* Chevron détient une participation de 45 % dans la concession de Nargis, aux côtés d’IEOC Production B.V., qui en détient également 45 %, et de la société égyptienne Tharwa Petroleum Company, qui en détient 10 %.

* Le puits Nargis-2 a été foré dans le cadre de la deuxième phase d’exploration de la concession offshore de Nargis, qui imposait à Chevron de forer un puits d’exploration