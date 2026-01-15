Le propriétaire de Wikipédia signe des accords avec Microsoft et Meta pour la formation au contenu de l'IA

Wikipédia a dévoilé jeudi des partenariats avec plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O , marquant une étape importante dans la capacité de l'organisation à but non lucratif à monétiser la dépendance des entreprises technologiques à l'égard de son contenu.

La fondation Wikimedia, qui gère l'encyclopédie en ligne, a déclaré qu'elle avait également signé avec la startup d'IA Perplexity et la société française Mistral AI, entre autres, au cours de l'année écoulée, après avoir enrôlé Meta et Amazon en tant que partenaires.

Elle a déjà conclu un accord avec Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, qui a été annoncé en 2022.

Le contenu de Wikipédia est essentiel pour la formation des modèles d'IA - ses 65 millions d'articles dans plus de 300 langues sont un élément clé des données de formation pour les chatbots et les assistants d'IA générative développés par les grands noms de la technologie.

Toutefois, le fait que les entreprises utilisent de grandes quantités de connaissances Wikipédia librement accessibles pour l'entraînement à l'IA a fait grimper la demande de serveurs et, par conséquent, les coûts de l'organisation à but non lucratif , dont la principale source de revenus est constituée par les petits dons du public.

Wikimedia a fait pression pour une plus grande adoption de son produit d'entreprise, qui permet aux entreprises technologiques de payer pour l'accès à la formation à son contenu tout en recevant des données de manière à répondre à leurs besoins de formation à grande échelle.

"Wikipédia est un élément essentiel du travail de ces entreprises technologiques et elles doivent trouver un moyen de le soutenir financièrement", a déclaré Lane Becker, président de Wikimedia Enterprise, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Il nous a fallu un peu de temps pour comprendre l'ensemble des caractéristiques et des fonctionnalités à offrir pour faire passer ces entreprises de notre plateforme gratuite à une plateforme commerciale... mais tous nos partenaires des grandes entreprises technologiques voient vraiment la nécessité pour eux de s'engager à soutenir le travail de Wikipédia."

Le contenu de Wikipédia est créé et mis à jour par quelque 250 000 rédacteurs bénévoles dans le monde entier, qui rédigent, éditent et vérifient les faits.

"L'accès à des informations fiables et de qualité est au cœur de notre réflexion sur l'avenir de l'IA chez Microsoft... (Avec Wikimedia), nous contribuons à créer un écosystème de contenu durable pour l'internet de l'IA, où les contributeurs sont valorisés", a déclaré Tim Frank, vice-président de Microsoft.

Wikimedia a nommé l'ancienne ambassadrice des États-Unis au Chili, Bernadette Meehan, au poste de directrice générale à compter du 20 janvier, comme l'a rapporté Reuters le mois dernier .