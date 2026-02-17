Le propriétaire de Wagamama envisage de vendre sa filiale de restauration dans les aéroports et les gares ferroviaires, selon Sky News

Le groupe britannique The Restaurant Group étudie la possibilité de vendre sa division de restauration dans les aéroports et les gares ferroviaires, qui opère sous plus de 20 marques, a rapporté Sky News mardi.

The Restaurant Group, propriété d'Apollo Global APO.N , travaille avec des banquiers de Lazard pour évaluer l'appétit de rachat de l'unité, qui exploite environ 40 sites et emploie quelque 2.000 personnes, selon le rapport, citant des sources.

