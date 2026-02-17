Le propriétaire de Holiday Inn, IHG, mise sur la Coupe du monde pour sa reprise aux États-Unis

Le RevPAR d'IHG aux Etats-Unis a baissé de 2%, derrière Hilton et Marriott

La croissance de l'Europe et de l'Asie compense le déclin des Etats-Unis et augmente le chiffre d'affaires des chambres au 4ème trimestre

Lancement d'un programme de rachat d'actions de 950 millions de dollars et proposition d'une augmentation annuelle de 10 % du dividende

La Coupe du monde de football devrait stimuler la demande de voyages aux États-Unis en 2026

InterContinental Hotels Group IHG.L mise sur la Coupe du monde de football pour relancer les voyages aux Etats-Unis en 2026 après une troisième baisse trimestrielle consécutive des revenus des chambres dans ce pays, bien que la demande européenne et asiatique l'ait aidé à dépasser les attentes du quatrième trimestre dans l'ensemble.

Les tendances en matière de voyages de loisirs se sont affaiblies aux États-Unis, a déclaré mardi le propriétaire de Holiday Inn, car les consommateurs soucieux de leur budget freinent leurs dépenses dans un contexte de hausse des prix et d'incertitude sur les tarifs douaniers.

Le revenu par chambre disponible aux États-Unis (RevPAR) a chuté de 2 % au cours des trois mois précédant la fin du mois de décembre, ce qui est inférieur aux performances de ses rivaux Hilton HLT.N et Marriott MAR.O .

"En ce qui concerne 2026, bien qu'il soit encore très tôt, le RevPAR a été positif jusqu'à présent. Nous nous attendons à ce que les résultats aux États-Unis soient positifs au premier trimestre", a déclaré à Reuters le directeur général Elie Maalouf.

IHG a lancé un nouveau programme de rachat d'actions de 950 millions de dollars pour 2026 et a proposé une augmentation du dividende de 10%.

"Nous nous attendons à ce que les actions soient en hausse aujourd'hui, compte tenu de l'impression solide et d'un rachat d'actions plus important que ce que les marchés financiers anticipaient", ont déclaré les analystes de JPMorgan, ajoutant qu'IHG restait leur premier choix sectoriel pour l'exercice 2026, compte tenu de comparaisons plus faciles aux États-Unis et de la demande attendue pour la Coupe du monde de football.

Les actions du groupe FTSE 100 .FTSE ont atteint un record de 150,9 pence dans les premiers échanges, avant de limiter leurs gains pour se situer en légère hausse à 0908 GMT.

LA COUPE DU MONDE VA STIMULER LA DEMANDE

Tourism Economics estime que la Coupe du monde , que les États-Unis accueilleront en juin et juillet avec le Mexique et le Canada, attirera plus d'un million de visiteurs en Amérique du Nord.

Selon M. Maalouf, cela devrait entraîner une hausse significative grâce à la présence d'IHG dans les villes hôtes.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires global des chambres a augmenté de 1,6 %, dépassant les prévisions de 1,5 %, grâce au retour à la croissance de la Grande Chine et à un bond de 7,1 % en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

La Grande Chine - qui comprend Hong Kong, Macao et Taïwan - a enregistré une croissance du RevPAR de 1,1 % après que la majeure partie de l'année 2025 ait été marquée par des baisses, grâce à l'amélioration de la demande en matière de loisirs.

Le bénéfice d'exploitation d'IHG pour 2025 a augmenté de 13% pour atteindre 1,27 milliard de dollars, proche des attentes des analystes de 1,26 milliard de dollars.