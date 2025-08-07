Le propriétaire de FanDuel revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices alors que la série de victoires des parieurs s'achève

Flutter FLUT.N , propriétaire de FanDuel, a revu à la hausse ses prévisions de croissance des bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, après qu'une série de paris gagnants de six mois pour les parieurs américains soit revenue en faveur des bookmakers au cours d'un deuxième trimestre meilleur que prévu.

Les bookmakers ont tendance à souffrir lorsque les favoris gagnent et Flutter, la plus grande société de paris en ligne au monde, a réduit ses prévisions de bénéfices de base aux États-Unis de 180 millions de dollars en mai, à la suite d'une série de résultats sportifs improbables favorables aux clients.

Des résultats moins favorables aux parieurs au deuxième trimestre lui ont permis de récupérer 100 millions de dollars et d'augmenter ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble du groupe à 3,3 milliards de dollars, contre 3,18 milliards de dollars en mai, ce qui représenterait une croissance de 40 % en glissement annuel.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Flutter au deuxième trimestre (Ebitda) de 919 millions de dollars, en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente, était supérieur aux 816 millions de dollars attendus par une moyenne de huit analystes de LSEG SmartEstimate.

Le bénéfice de base de FanDuel, qui détient des parts de marché de 41 % et 27 % sur les marchés américains des paris sportifs et des jeux en ligne, a bondi de 54 % pour atteindre 400 millions de dollars au cours du trimestre.

La division internationale de Flutter, qui comprend les marques Paddy Power, Betfair et Sisal, a augmenté ses bénéfices de 13 % pour atteindre 591 millions de dollars, plus des deux tiers de la croissance des revenus étant attribués aux acquisitions récemment réalisées en Italie et au Brésil .

Flutter a déclaré qu'il suivait de près l'évolution de la réglementation américaine sur le marché des contrats événementiels et qu'il évaluait les stratégies de participation potentielles qu'elle pourrait présenter.

Les contrats événementiels, qui permettent aux traders de parier sur des résultats spécifiques et de tirer profit de prédictions sur des sujets aussi variés que le sport, le divertissement, la politique ou l'économie, ont vu leur popularité exploser aux États-Unis depuis l'élection présidentielle de l'année dernière.

"Il est souvent bon d'être précoce, mais je pense qu'il faut souvent s'assurer de voir comment les considérations réglementaires évoluent avant de se lancer et de s'exposer à des difficultés avec les parties prenantes", a déclaré Peter Jackson, directeur général de Flutter, à Reuters.

Flutter exploite une activité similaire au sein de Betfair, le plus grand marché de paris au monde. Le directeur de son rival américain DraftKings DKNG.O a déclaré jeudi qu'il était en "mode surveillance" pendant qu'il explorait activement les opportunités de contrats événementiels.