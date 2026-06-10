 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le propriétaire de Commonwealth LNG annonce que 20 institutions se sont engagées à financer le site d'exportation en Louisiane
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Caturus a annoncé mercredi que 20 banques internationales s'étaient engagées à fournir un financement de projet pour son installation d'exportation de GNL Commonwealth, située dans la paroisse de Cameron, en Louisiane.

L'installation Commonwealth LNG est conçue pour exporter 9,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an.

Le mois dernier, Caturus a approuvé la construction du projet Commonwealth LNG après avoir obtenu un financement de 9,75 milliards de dollars. Le projet devrait coûter 12,5 milliards de dollars, frais de financement compris.

* La société a déclaré que le groupe de prêteurs s'était engagé à fournir un montage financier comprenant une dette de type financement de projet, des prêts à terme et des facilités supplémentaires pour répondre aux besoins en réserves et en fonds de roulement du projet.

* Caturus a précisé que les engagements de financement provenaient d'un consortium de 20 banques agissant en tant que coordinateurs principaux initiaux.

* Ce groupe comprend Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Bank of America, Citibank, Barclays, HSBC, MUFG, la Banque Royale du Canada, Standard Chartered, Wells Fargo et plusieurs autres prêteurs internationaux.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,14 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,44 USD Ice Europ +0,11%
Pétrole WTI
89,41 USD Ice Europ +0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
123,35 -11,99%
CAC 40
8 198,97 -0,05%
Pétrole Brent
92,46 +0,13%
2CRSI
49,66 -1,37%
KALRAY
9,88 -11,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank