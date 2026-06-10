Le propriétaire de Commonwealth LNG annonce que 20 institutions se sont engagées à financer le site d'exportation en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Caturus a annoncé mercredi que 20 banques internationales s'étaient engagées à fournir un financement de projet pour son installation d'exportation de GNL Commonwealth, située dans la paroisse de Cameron, en Louisiane.

L'installation Commonwealth LNG est conçue pour exporter 9,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an.

Le mois dernier, Caturus a approuvé la construction du projet Commonwealth LNG après avoir obtenu un financement de 9,75 milliards de dollars. Le projet devrait coûter 12,5 milliards de dollars, frais de financement compris.

* La société a déclaré que le groupe de prêteurs s'était engagé à fournir un montage financier comprenant une dette de type financement de projet, des prêts à terme et des facilités supplémentaires pour répondre aux besoins en réserves et en fonds de roulement du projet.

* Caturus a précisé que les engagements de financement provenaient d'un consortium de 20 banques agissant en tant que coordinateurs principaux initiaux.

* Ce groupe comprend Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Bank of America, Citibank, Barclays, HSBC, MUFG, la Banque Royale du Canada, Standard Chartered, Wells Fargo et plusieurs autres prêteurs internationaux.