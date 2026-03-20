Le propriétaire d'une raffinerie israélienne affirme que des infrastructures essentielles ont été endommagées par l'attaque iranienne

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(Ajout de détails dans la déclaration)

Le propriétaire d'une raffinerie de pétrole israélienne touchée par un tir de missile iranien a déclaré vendredi que des infrastructures essentielles avaient été endommagées lors de l'attaque de jeudi , mais que la plupart des installations de production fonctionnaient et que les autres étaient en cours de redémarrage.

Oil Refineries Ltd ORL.TA a déclaré dans un communiqué qu'il y avait eu des "frappes localisées" dans son complexe à Haïfa, dans le nord d'Israël, frappant l'infrastructure électrique alimentant une installation de service et une zone ouverte adjacente à un bâtiment administratif.

Il n'y a eu aucun blessé ni aucune victime, a indiqué la société dans un communiqué transmis à la bourse de Tel Aviv.

L'infrastructure essentielle appartient à une tierce partie, a précisé l'entreprise, et devrait reprendre ses activités d'ici quelques jours.

Oil Refineries Ltd n'a pas identifié la tierce partie, ni précisé le nombre d'installations de production en service, ni la date à laquelle les installations de production devraient reprendre leurs activités.

Le ministre israélien de l'énergie, Eli Cohen, avait déclaré jeudi qu'une frappe iranienne avait touché Oil Refineries, causant des dommages à un réseau électrique, mais que ceux-ci n'étaient pas significatifs.

L'attaque a provoqué une panne d'électricité temporaire dans certaines parties du pays.