Le propriétaire chinois de Club Med renforce la gouvernance de sa nouvelle entité avant l'introduction en Bourse

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Fosun, le propriétaire chinois de Club Med, renforce la gouvernance de sa nouvelle entité bientôt cotée en Bourse, ClubMed Lifestyle Group, avec la nomination de Philippe Heim comme coprésident, selon l'un de ses dirigeants.

La nouvelle entité sera donc dotée de deux coprésidents : Philippe Heim, déjà nommé directeur général délégué de Club Med il y a quelques jours, et Andrew Xu Bingbin, a indiqué ce dernier à l'AFP mercredi, en marge du sommet international organisé par le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) à Malte.

De son côté, Stéphane Maquaire, le PDG de Club Med depuis un an, restera aux commandes du groupe de villages de vacances, souligne Andrew Xu Bingbin, qui était jusqu'ici coprésident de Fosun Tourism Group, c'est-à-dire l'ancienne structure de Fosun regroupant ses activités touristiques, mais aussi directeur général délégué monde pour Club Med depuis 2024.

"Stéphane est toujours aux commandes. Il a beaucoup contribué au nouveau développement de Club Med. Il reste le numéro un de Club Med SAS", indique Andrew Xu Bingbin, faisant valoir que M. Maquaire occupera aussi un rôle de directeur général au sein de la nouvelle entité.

"Il s'agit d'une stratégie de restructuration de l'ancien Fosun Tourism Group", explique-t-il aussi. "Ce n'est donc pas exactement 100 % de Club Med tel qu'il existait en 2015 avant son retrait de la cote. Ce n'est pas non plus 100% de Fosun Tourism Group, qui a été retiré de la Bourse en 2025. C'est une nouvelle société, qui a été restructurée et pour laquelle nous voulons mettre en œuvre une stratégie très ciblée afin de favoriser sa croissance à l'avenir", affirme-t-il.

"Long terme"

Fosun a déposé fin août un dossier d'introduction en Bourse à Hong Kong pour ClubMed Lifestyle Group, entité qui regroupe Club Med et ses autres entreprises spécialisées dans le secteur.

La gouvernance de Club Med fait l'objet de rebondissements depuis des mois, avec le départ l'an dernier d'Henri Giscard d'Estaing, président de la marque au trident pendant plus de vingt ans, en désaccord avec Fosun, qui a racheté le groupe français en 2015.

La question d'un retour en Bourse de Club Med avait cristallisé les désaccords entre M. Giscard d'Estaing, qui y était favorable, et Fosun, qui y était opposé. Mais la future cotation s'inscrit dans un cadre différent, affirme Andrew Xu Bingbin.

Quant au choix de Hong Kong plutôt que d'une autre place boursière, il indique que le sujet a été étudié "de manière très approfondie, tant du point de vue stratégique que du point de vue des marchés de capitaux, dont nous devons analyser la liquidité".

"Fosun porte un regard à long terme sur Club Med. Ce n'est pas une approche typique de +private equity+ : j'investis, j'augmente le rendement puis je sors. Ce n'est pas la façon de faire de Fosun", assure le coprésident, qui explique que l'introduction permettra notamment de rénover et d'élargir le portefeuille du groupe.

Le dirigeant a redit la volonté d'accélérer le développement de Club Med : Andrew Xu Bingbin fait ainsi état de 8 à 10 contrats de développement signés par an contre 2 à 3 auparavant, avec pour objectif d'avoir 85 villages en 2030 et une centaine en 2035, contre 69 actuellement.

Le groupe ambitionne aussi un renforcement dans le ski, avec de nouvelles implantations envisagées dans les Alpes, en Chine, au Japon et aux États-Unis. Un agrandissement de l'empreinte du groupe en Méditerranée est aussi souhaité, avec des prospections en Turquie ou en Afrique du Nord.

"Nous envisageons également de continuer à renforcer le marché émergent d'Asie du Sud-Est. Nous parlons de la Thaïlande, du Vietnam, du Cambodge : ces nouvelles classes moyennes connaissent une ascension fulgurante, comme ce fut le cas en Chine il y a dix ans", explique Andrew Xu Bingbin.