Tesco : résultats semestriels en hausse, portés par les ventes en ligne

( AFP / PAUL ELLIS )

Tesco, première chaîne de supermarchés britannique, a vu son bénéfice net croître de 11,6 % au premier semestre, dopé par une hausse de ses ventes en ligne, lui permettant de relever le plancher de son objectif sur l'exercice.

Le bénéfice net du groupe, annoncé jeudi, s'élève à 1,06 milliard de livres (1,25 milliard d'euros) sur les six premiers mois de son exercice décalé, contre 950 millions sur la même période sur l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires, incluant les ventes d'essence aux stations-services adjacentes à certains de ses plus gros supermarchés, a progressé de 3,7 %, atteignant 37,35 milliards de livres.

"Nos canaux digitaux sont des moteurs de croissance importants pour Tesco, avec des ventes en ligne en progression de 8 % sur le semestre", se félicite le directeur général de l'entreprise, Ken Murphy, cité dans un communiqué du groupe.

Il souligne l'attrait pour "les courses alimentaires livrées à domicile par une forte croissance de Whoosh", son service permettant de commander ses courses dans l'heure, "en hausse de 37 % sur le semestre", malgré "un contexte externe incertain".

"Alors que la confiance des consommateurs est restée relativement solide au cours de la première moitié de l'année, les tensions géopolitiques persistantes continuent de créer de l'incertitude", met en effet en garde le groupe.

Tesco a cependant réalisé des économies qui lui ont "permis de compenser l'inflation des coûts, ce qui pourrait se révéler particulièrement important au cours de l'année si les effets inflationnistes du conflit États‑Unis/Iran se font sentir, tout en maintenant des prix bas pour les consommateurs", constate Richard Hunter, analyste chez interactive investor.

Ces derniers temps, "les autres supermarchés ont généralement pris des parts de marché les uns aux autres plutôt qu'à Tesco", et malgré un léger déclin au second trimestre, sa "part de marché reste supérieure à celles de ses deux plus proches rivaux réunis (Sainsbury et Asda)", constate Richard Hunter.

Tesco dit désormais attendre pour l'exercice 2026/27 un bénéfice opérationnel d'au moins 3,15 milliards de livres, contre entre 3 et 3,3 milliards projetés en avril sur la même période, et a aussi annoncé rehausser son programme de rachat d'actions.

A la Bourse de Londres, le titre de Tesco réagissait favorablement, gagnant plus de 3,85 % vers 08H20 GMT.