Le promoteur de centres de données HIVE Digital s'effondre suite à une nouvelle émission d'actions échangeables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Jeudi, l'action de HIVE Digital Technologies ( HIVE.O ) a chuté de 11,5 % pour s'établir à 3,67 dollars, alors que la société cherche à lever des capitaux supplémentaires ** HIVE a annoncé tôt jeudi une émission privée d'obligations échangeables à 0 % d'une valeur de 100 millions de dollars, émises par et arrivant à échéance en 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour ses besoins généraux, ses investissements en capital, notamment l’achat de processeurs graphiques, et le développement de centres de données

** Une partie du produit pourrait également servir à financer des opérations de « capped call » destinées à compenser une dilution potentielle ** En avril, HIVE avait déjà fait appel aux marchés des capitaux avec une émission de 100 millions de dollars d’obligations échangeables à 0 % échéant le 15 avril 2031

** Le 18 mai, l’action HIVE a bondi de près de 29 % après que Situational Awareness, un fonds géré par Leopold Aschenbrenner, ancien dirigeant d’OpenAI, a révélé une nouvelle participation dans HIVE, parmi d’autres sociétés liées aux infrastructures d’IA

** Malgré ce recul, l'action HIVE affiche une hausse de 42 % depuis le début de l'année et d'environ 90 % au cours des trois derniers mois

** Six analystes recommandent d’« acheter » le titre, tandis qu’un autre conseille de « conserver »; l’objectif de cours médian s’établit à 7,50 dollars, selon les données de LSEG