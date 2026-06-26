Le promoteur de centres de données HIVE Digital recule après la vente d'obligations échangeables d'une valeur de 115 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** Les actions de HIVE Digital Technologies ( HIVE.O ) ont reculé de 4,2% avant l'ouverture vendredi, à 3,63 dollars, après que la société a conclu une nouvelle levée de fonds ** Jeudi en fin de journée, HIVE a annoncé le prix de son émission privée de titres convertibles à 0%, d'un montant de 115 millions de dollars et arrivant à échéance le 1er juillet 2031

** Le prix d'échange initial de 4,83 $ représente une prime d'environ 27,5% par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 3,79 $ ** L'action HIVE a perdu 8,5% jeudi après l'annonce par la société d'une émission de 100 millions de dollars destinée à des besoins généraux, à des investissements en capital et au développement de centres de données

** La société pourrait également utiliser une partie du produit pour financer des opérations de « capped call »; le prix plafond initial de 8,53 $ est supérieur de 125% au dernier cours de l'action ** En avril, HIVE avait déjà fait appel aux marchés des capitaux avec une émission de 100 millions de dollars d’obligations échangeables à 0%, arrivant à échéance le 15 avril 2031

** Les actions d’HIVE, dont la capitalisation boursière avoisine le milliard de dollars, ont progressé de 47% depuis le début de l’année et de 96% au cours des trois derniers mois à la clôture de jeudi

** Six analystes recommandent d’“acheter” le titre, un autre de “conserver”; le cours cible médian est de 7,50 dollars, selon les données de LSEG