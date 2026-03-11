Le projet Sakhalin-1 russe réduira sa production de pétrole de 10 % en 2025

La production de pétrole du projet russe Sakhaline-1 d'Extrême-Orient, abandonné par la major américaine ExxonMobil XOM.N , a continué à décliner l'année dernière, chutant de 10,3 % en raison d'une maintenance planifiée, ont déclaré les autorités régionales.

Elles n'ont pas précisé les volumes de production, qui ont chuté de 9,8 % en 2024.

Exxon a pris une charge de dépréciation de 4,6 milliards de dollars sur sa participation d'opérateur de 30 % dans le projet au large de la côte pacifique de la Russie en avril 2022, se retirant des affaires russes après le début du conflit en Ukraine en février 2022.

La société indienne ONGC Videsh ONVI.NS et la société japonaise SODECO sont également parties prenantes au projet.

Deux sources au fait des négociations ont déclaré à Reuters en septembre qu'Exxon et le géant énergétique public russe Rosneft ROSN.MM avaient signé un accord initial non contraignant visant à aider Exxon à récupérer ses pertes.

La Russie a déclaré qu'elle accueillerait favorablement le retour des entreprises qui se sont retirées du pays.

L'administration de Sakhaline a également déclaré que la production de gaz naturel liquéfié du projet Sakhaline-2, dirigé par Gazprom GAZP.MM , a atteint 10,3 millions de tonnes métriques l'année dernière, soit une augmentation de 1,1% par rapport à 2024.

Les sociétés japonaises Mitsui 8031.T et Mitsubishi

8058.T détiennent une participation combinée de 22,5 % dans Sakhaline-2.