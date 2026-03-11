 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le projet Sakhalin-1 russe réduira sa production de pétrole de 10 % en 2025
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 10:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole du projet russe Sakhaline-1 d'Extrême-Orient, abandonné par la major américaine ExxonMobil XOM.N , a continué à décliner l'année dernière, chutant de 10,3 % en raison d'une maintenance planifiée, ont déclaré les autorités régionales.

Elles n'ont pas précisé les volumes de production, qui ont chuté de 9,8 % en 2024.

Exxon a pris une charge de dépréciation de 4,6 milliards de dollars sur sa participation d'opérateur de 30 % dans le projet au large de la côte pacifique de la Russie en avril 2022, se retirant des affaires russes après le début du conflit en Ukraine en février 2022.

La société indienne ONGC Videsh ONVI.NS et la société japonaise SODECO sont également parties prenantes au projet.

Deux sources au fait des négociations ont déclaré à Reuters en septembre qu'Exxon et le géant énergétique public russe Rosneft ROSN.MM avaient signé un accord initial non contraignant visant à aider Exxon à récupérer ses pertes.

La Russie a déclaré qu'elle accueillerait favorablement le retour des entreprises qui se sont retirées du pays.

L'administration de Sakhaline a également déclaré que la production de gaz naturel liquéfié du projet Sakhaline-2, dirigé par Gazprom GAZP.MM , a atteint 10,3 millions de tonnes métriques l'année dernière, soit une augmentation de 1,1% par rapport à 2024.

Les sociétés japonaises Mitsui 8031.T et Mitsubishi

8058.T détiennent une participation combinée de 22,5 % dans Sakhaline-2.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

EXXON MOBIL
148,120 USD NYSE -1,53%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
MITSUBISHI CORP
539,000 EUR LSE -84,13%
MITSUI & CO
32,000 EUR Tradegate -0,09%
MITSUI & CO
37,6400 USD OTCBB +3,04%
Pétrole Brent
92,09 USD Ice Europ +0,75%
Pétrole WTI
88,16 USD Ice Europ +1,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un artisan travaille sur un métier à tisser traditionnel dans un atelier de Tangail, le 2 mars 2026 au Bangladesh ( AFP / Munir UZ ZAMAN )
    Au Bangladesh, l'art du tissage de sari de Tangail ne tient plus qu'à un fil
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:38 

    Même s'il vient d'être officiellement consacré par l'Unesco, l'art multicentenaire du tissage de sari de Tangail file un mauvais coton au Bangladesh, menacé par l'irrémédiable évolution des modes et la compétition économique. Dans son atelier de la ville qui a ... Lire la suite

  • Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, vont relever leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Hausse du pétrole: en Asie, des compagnies aériennes ajustent leurs prix
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:20 

    Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas, Air India et Cathay Pacific, ont annoncé avoir relevé leurs prix ou qu'elles allaient très bientôt le faire, pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Le groupe ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris recule, lestée par l'incertitude persistante
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:18 

    La Bourse de Paris recule à nouveau mercredi, en raison de l'incertitude persistante liée à la guerre au Moyen-Orient et à la flambée des prix du pétrole, après le rebond de la veille. Vers 09H50 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,85% à 7.987,31 points, soit ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Bpifrance lance un fonds dédiés aux petites capitalisations
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.03.2026 10:17 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau fonds de 200 millions d’euros dédié aux entreprises cotées françaises de petite capitalisation, les "small caps", avec un premier investissement dans Ieva Group (beauté personnalisée). ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank