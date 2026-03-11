 Aller au contenu principal
JPMorgan déprécie la valeur des portefeuilles de prêts de certains fonds de crédit privé selon deux sources
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 18:19

Des panneaux de signalisation sont visibles au siège de JPMorgan Chase & Co. New York Head Quarters à Manhattan, New York City

par Angela Christy M et Rajveer Pardesi et ‌Saeed Azhar

JPMorgan a déprécié la valeur de certains prêts accordés à des ​fonds de crédit privé après avoir examiné l'impact des turbulences du marché sur les sociétés de logiciels, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Cette décision intervient alors que les ​investisseurs s'inquiètent de plus en plus pour ce secteur pesant 2.000 milliards de dollars et qui est confronté à ​la menace que représente l'intelligence artificielle (IA) sur ⁠son modèle économique.

Le Financial Times, qui a été le premier à rapporter mercredi ‌ces dépréciations, précise qu'elles s'appliquaient aux prêts accordés aux entreprises de logiciels.

Une des sources a dit à Reuters que la décision concerne des ​prêts accordés par JPMorgan à ‌des fonds privés, qui utilisent ensuite cet argent et cet ⁠effet de levier pour acheter des prêts sur le marché intermédiaire, a déclaré l'une des sources.

Les accords de crédit de la banque lui permettent de réévaluer les garanties du ⁠fonds en cas ‌de perturbation du marché, a ajouté cette source, ajoutant que ces réévaluations ⁠ne sont pas significatives.

Le crédit privé a été terni ces derniers mois par ‌les inquiétudes liées à une détérioration de la qualité et à son ⁠exposition au secteur des logiciels, une industrie considérée comme susceptible d'être ⁠perturbée par les progrès ‌de l'intelligence artificielle (IA).

L'action JPMorgan recule de 1,04% vers 16h33 GMT, et avec elle, celles ​de BlackRock Inc (-2,2%) Ares (-6,12%)%, Blue Owl (-5,5%), KKR (-3,4%) ‌et Carlyle (-3,7%).

Le secteur a connu cette année une vague de retraits d'investisseurs craignant des défauts de paiement potentiels ​de la part des entreprises de logiciels.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a décidé la semaine dernière de limiter les retraits d'un fonds de ⁠crédit privé phare face à une forte augmentation des retraits au premier trimestre.

Le crédit privé désigne les prêts accordés par des entités non bancaires, telles que des gestionnaires d'actifs ou des assureurs, à des emprunteurs présentant un risque plus élevé ou à des entreprises pour financer des rachats.

(Reportage Rajveer Singh Pardesi à Bangalore, avec la contribution d'Utkarsh ​Shetti ; version française Diana Mandia)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 18:43

    Ca sent comme une future crise financiere

Signaler le commentaire

