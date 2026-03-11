JPMorgan déprécie la valeur des portefeuilles de prêts de certains fonds de crédit privé selon deux sources

Des panneaux de signalisation sont visibles au siège de JPMorgan Chase & Co. New York Head Quarters à Manhattan, New York City

par Angela Christy M et Rajveer Pardesi et ‌Saeed Azhar

JPMorgan a déprécié la valeur de certains prêts accordés à des ​fonds de crédit privé après avoir examiné l'impact des turbulences du marché sur les sociétés de logiciels, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Cette décision intervient alors que les ​investisseurs s'inquiètent de plus en plus pour ce secteur pesant 2.000 milliards de dollars et qui est confronté à ​la menace que représente l'intelligence artificielle (IA) sur ⁠son modèle économique.

Le Financial Times, qui a été le premier à rapporter mercredi ‌ces dépréciations, précise qu'elles s'appliquaient aux prêts accordés aux entreprises de logiciels.

Une des sources a dit à Reuters que la décision concerne des ​prêts accordés par JPMorgan à ‌des fonds privés, qui utilisent ensuite cet argent et cet ⁠effet de levier pour acheter des prêts sur le marché intermédiaire, a déclaré l'une des sources.

Les accords de crédit de la banque lui permettent de réévaluer les garanties du ⁠fonds en cas ‌de perturbation du marché, a ajouté cette source, ajoutant que ces réévaluations ⁠ne sont pas significatives.

Le crédit privé a été terni ces derniers mois par ‌les inquiétudes liées à une détérioration de la qualité et à son ⁠exposition au secteur des logiciels, une industrie considérée comme susceptible d'être ⁠perturbée par les progrès ‌de l'intelligence artificielle (IA).

L'action JPMorgan recule de 1,04% vers 16h33 GMT, et avec elle, celles ​de BlackRock Inc (-2,2%) Ares (-6,12%)%, Blue Owl (-5,5%), KKR (-3,4%) ‌et Carlyle (-3,7%).

Le secteur a connu cette année une vague de retraits d'investisseurs craignant des défauts de paiement potentiels ​de la part des entreprises de logiciels.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a décidé la semaine dernière de limiter les retraits d'un fonds de ⁠crédit privé phare face à une forte augmentation des retraits au premier trimestre.

Le crédit privé désigne les prêts accordés par des entités non bancaires, telles que des gestionnaires d'actifs ou des assureurs, à des emprunteurs présentant un risque plus élevé ou à des entreprises pour financer des rachats.

(Reportage Rajveer Singh Pardesi à Bangalore, avec la contribution d'Utkarsh ​Shetti ; version française Diana Mandia)