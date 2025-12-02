Le projet Jackson d'EMJ vise à éliminer la volatilité des crypto-monnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karen Brettell

Alors que le bitcoin se négocie bien en dessous de ses récents sommets, le gestionnaire de fonds spéculatif et investisseur activiste Eric Jackson parie que les investisseurs voudront toujours s'exposer aux crypto-monnaies, mais avec moins de douleur sur le chemin de la baisse.

EMJ Capital, la société d'Eric Jackson, se prépare à lancer EMJX, une société de trésorerie axée sur les crypto-monnaies qui investira dans le bitcoin, l'ethereum et une sélection de crypto-monnaies plus petites.

EMJX achètera et détiendra ces actifs, mais elle prévoit de se distinguer d'autres sociétés de trésorerie cryptographiques telles que Michael Saylor's Strategy Inc MSTR.O en étant multi-actifs et par le biais d'une couverture active, visant à limiter les fortes baisses tout en participant à la hausse des prix.

Les sociétés de crypto trésorerie allouent leurs réserves de trésorerie à la détention de bitcoins ou d'autres crypto monnaies en tant qu'actifs stratégiques.

"Nous pensons que la prochaine frontière est celle des trésoreries numériques gérées par le risque", a déclaré M. Jackson lors d'une interview. "Cela nous permet toujours d'espérer capturer la hausse lorsque le bitcoin se porte bien, mais cela nous aide à nous isoler de ces baisses massives pendant ces marchés cryptographiques hivernaux."

Les backtests de la stratégie d'EMJX montrent que les investissements de la société de trésorerie seraient en hausse de 31 % cette année, même si le bitcoin et l'ethereum ont chuté de 3 % et 10 %, respectivement, tandis que les actions de Strategy sont en baisse de 41 %.

La stratégie d'EMJ s'appuie sur des modèles d'intelligence artificielle propriétaires pour guider la couverture. Jackson affirme que les modèles sont devenus plus robustes en incorporant des signaux provenant à la fois du bitcoin et de l'ethereum, plutôt que de se concentrer sur l'un des deux.

Il affirme également que les marchés cryptographiques offrent un ensemble de données plus riche que les actifs traditionnels, car les blockchains enregistrent en temps réel les flux d'argent entrant et sortant de jetons spécifiques. Cette transparence permet à des entreprises comme EMJ d'étudier le comportement des grands acteurs du marché, ou "baleines", et de suivre leurs performances.

En ce qui concerne les crypto-monnaies plus petites, EMJ s'appuiera sur l'expérience acquise par le fonds spéculatif de M. Jackson en matière de sélection d'actions. Il cite en exemple le distributeur de voitures d'occasion Carvana CVNA.N : après que l'action ait chuté jusqu'à 3,50 dollars, ses modèles l'ont qualifiée d'"achat" à 11 dollars, alors qu'elle était à 378 dollars mardi.

"Il suffit que nous ayons raison sur une poignée de titres pour que cela ait un impact très important sur la valeur de l'ensemble du Trésor", a-t-il déclaré.