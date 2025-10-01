 Aller au contenu principal
Le projet de réforme du trafic aérien américain "NextGen" de la FAA est confronté à des retards importants et à un dépassement de budget
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet de 15 milliards de dollars lancé en 2003 par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) pour réorganiser le contrôle du trafic aérien a connu de nombreux retards et dépassements de coûts et est moins ambitieux que prévu, selon un rapport publié mercredi.

La FAA n'a réalisé qu'environ 16 % des bénéfices totaux attendus de NextGen jusqu'à la fin de 2024. "La FAA a livré un NextGen retardé, dépassant le budget et moins transformationnel que prévu", a déclaré le Bureau de l'inspecteur général du ministère des Transports.

