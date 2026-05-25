Le projet de politique australienne sur le GNL suscite la colère du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Clark

Le gouvernement australien a publié lundi un projet de règlement sur les exportations de gaz naturel liquéfié à des fins de consultation, dans le but de clarifier sa nouvelle règle de réservation domestique de 20 % , mais a au contraire suscité des critiques pour son opacité.

La règle relative à l’obligation d’approvisionnement national (DSO) entrera en vigueur en juillet 2027 et ne s’appliquera qu’aux contrats ou aux prolongations de contrats existants signés après le 22 décembre de l’année dernière, bien qu’il soit clair que, tout en « respectant » les contrats, le gouvernement souhaite mettre davantage de gaz sur le marché.

Elle remplacera toute une série d’autres mesures destinées à garantir que la côte est du pays ne soit pas confrontée à des pénuries de gaz, qui devraient, selon les prévisions , commencer dès la prochaine décennie.

Un porte-parole de l'organisme de lobbying sectoriel Australian Energy Producers (AEP) a déclaré que le projet imposait aux exportateurs des exigences de « conformité complexes et opaques » qui finiraient par saper la confiance en l'Australie de la part des principaux partenaires commerciaux asiatiques dont elle dépend pour son approvisionnement en carburants liquides.

Ce projet s'applique à l'échelle nationale, bien que l'Australie-Occidentale, géant de l'exportation de GNL, dispose de sa propre politique de réserve de 15 % et ne soit pas physiquement reliée à la côte est. Woodside Energy WDS.AX et Chevron CVX.N exploitent toutes deux des installations dans cet État qui représentent près des deux tiers des exportations australiennes, selon les données gouvernementales.

Après les frappes iraniennes contre le Qatar, l'Australie est devenue le deuxième exportateur mondial de GNL après les États-Unis.

POLITIQUES COMPATIBLES

« Le gouvernement de l'État de WA collaborera avec le gouvernement national tout au long du processus de conception, mais il est convaincu que le programme national sera compatible avec la politique couronnée de succès de WA une fois finalisé », a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Saul Kavonic, analyste chez MST Marquee, a déclaré que l’usine de GNL de Gladstone (GLNG), exploitée par Santos

STO.AX dans le Queensland, serait la plus touchée, car la totalité de son gaz est destinée à l’exportation.

Les autres partenaires sont la société malaisienne Petronas

PETRA.UL , TotalEnergies TTEF.PA et Kogas KVGG.LJ .

« Cette politique vise clairement GLNG, car GLNG devra prouver qu’elle n’a pas pu acheter de gaz auprès de projets de GNL voisins avant de pouvoir bénéficier d’une réduction de son DSO », a déclaré M. Kavonic.

Kevin Morrison, analyste financier spécialisé dans le gaz australien à l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, a déclaré que le « point critique » était un contrat Kogas qui expire en 2030, mais que la politique des 20 % apporterait une assurance aux utilisateurs industriels dépendants du gaz.

Une porte-parole de Santos a déclaré que la société n’était pas préoccupée par cette politique, car elle ne s’appliquait qu’aux contrats futurs. « Nous ne prévoyons aucune interférence avec l’exécution de nos contrats existants », a-t-elle déclaré.

L'opérateur de Queensland Curtis LNG, Shell SHEL.L , a refusé de commenter et Australia Pacific LNG n'avait pas répondu au moment de la publication. Les deux sociétés exportent du GNL dans le cadre de contrats et approvisionnent le marché intérieur.

La semaine dernière, lors d’une conférence du groupe Australian Energy Producers, la présidente de Shell Australia, Cecile Wake, a déclaré que cette politique pourrait entraîner une offre excédentaire qui ferait baisser les prix et, à terme, découragerait les investissements dans la prospection et le développement de nouveaux gisements de gaz.

Brett Woods, directeur général de Beach Energy BPT.AX , a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail qu'il était « essentiel » que les producteurs exclusivement nationaux tels que le sien soient consultés afin de garantir la poursuite des investissements dans les projets d'exploration destinés au marché.