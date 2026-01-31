Le projet de Nvidia d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI est au point mort, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet de Nvidia NVDA.O d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l'aider à former et à faire fonctionner ses derniers modèles d'intelligence artificielle s'est enlisé après que certains au sein du géant des puces aient exprimé des doutes sur l'accord, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

En septembre, le fabricant de puces a annoncé son intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, un accord qui aurait donné au fabricant de ChatGPT les liquidités et l'accès dont il a besoin pour acheter des puces avancées, essentielles pour maintenir sa position dominante dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Le Journal, citant des personnes familières avec le sujet, a déclaré que les entreprises sont en train de repenser l'avenir de leur partenariat, et les dernières discussions comprennent un investissement en capital de dizaines de milliards de dollars dans le cadre de l'actuel cycle de financement d'OpenAI.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a souligné en privé à des associés de l'industrie au cours des derniers mois que l'accord original de 100 milliards de dollars n'était pas contraignant et n'était pas finalisé, selon le rapport.

Huang a également critiqué en privé ce qu'il a décrit comme un manque de discipline dans l'approche commerciale d'OpenAI et a exprimé son inquiétude quant à la concurrence à laquelle elle est confrontée de la part de Google et Anthropic d'Alphabet, ajoute le WSJ.

"Nous sommes le partenaire privilégié d'OpenAI depuis 10 ans. Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble", a déclaré un porte-parole de Nvidia dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Les grandes entreprises technologiques et les investisseurs tels que SoftBank Group Corp 9984.T s'empressent de forger des partenariats avec OpenAI - qui dépense beaucoup dans les centres de données - en pariant que des liens plus étroits avec la startup leur donneraient un avantage concurrentiel dans la course à l'IA.

Amazon AMZN.O est en pourparlers pour investir des dizaines de milliards dans OpenAI et le chiffre pourrait atteindre 50 milliards de dollars, a rapporté Reuters jeudi.

OpenAI cherche à lever jusqu'à 100 milliards de dollars de fonds, ce qui la valorise à environ 830 milliards de dollars, a rapporté Reuters précédemment.