 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le projet de Korea Zinc de construire une fonderie aux États-Unis profiterait à la Corée du Sud, selon un ministre
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 07:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires du ministre de l'industrie au paragraphe 3)

Le ministre sud-coréen de l'industrie a déclaré mercredi que le projet de Korea Zinc de construire une fonderie aux États-Unis contribuerait à développer les chaînes d'approvisionnement pour les minéraux critiqueset a ajouté que Séoul pourrait discuter de la possibilité que le projet reçoive le soutien d'un fonds d'investissement américain.

Korea Zinc a dévoilé lundi un projet de construction d'une raffinerie de minéraux critiques au Tennessee, d'une valeur de 7,4 milliards de dollars, qui sera financé en grande partie par Washington.

"Nous considérons qu'il est positif pour Korea Zinc de prendre cette décision stratégique malgré la charge financière", a déclaré Kim Jung-kwan, ministre de l'industrie, lors d'une conférence de presse.

"Nous avons conclu que les projets de Korea Zinc aideront le pays à construire des chaînes d'approvisionnement stables pour les terres rares", a déclaré M. Kim.

Il a ajouté qu'il devait discuter avec les États-Unis pour savoir si le programme d'investissement de 350 milliards de dollars de Séoul dans des secteurs stratégiques américains, récemment convenu dans le cadre d'un accord commercial, pourrait être utilisé pour aider à financer le projet de Korea Zinc.

Deux actionnaires importants de Korea Zinc ont demandé cette semaine à un tribunal sud-coréen de bloquer le plan d'émission de nouvelles actions de la société.

Young Poong 010130.KS et la société de capital-investissement MBK Partners ont déclaré qu'ils n'étaient pas opposés à la construction d'une fonderie américaine en soi, mais qu'ils s'opposaient au projet d'émission de nouvelles actions d'une valeur de 1,9 milliard de dollars à une coentreprise soutenue par le gouvernement américain et des investisseurs stratégiques américains anonymes, ce qui donnerait aux investisseurs 10 % de Korea Zinc.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank