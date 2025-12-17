Le projet de Korea Zinc de construire une fonderie aux États-Unis profiterait à la Corée du Sud, selon un ministre

(Ajout de commentaires du ministre de l'industrie au paragraphe 3)

Le ministre sud-coréen de l'industrie a déclaré mercredi que le projet de Korea Zinc de construire une fonderie aux États-Unis contribuerait à développer les chaînes d'approvisionnement pour les minéraux critiqueset a ajouté que Séoul pourrait discuter de la possibilité que le projet reçoive le soutien d'un fonds d'investissement américain.

Korea Zinc a dévoilé lundi un projet de construction d'une raffinerie de minéraux critiques au Tennessee, d'une valeur de 7,4 milliards de dollars, qui sera financé en grande partie par Washington.

"Nous considérons qu'il est positif pour Korea Zinc de prendre cette décision stratégique malgré la charge financière", a déclaré Kim Jung-kwan, ministre de l'industrie, lors d'une conférence de presse.

"Nous avons conclu que les projets de Korea Zinc aideront le pays à construire des chaînes d'approvisionnement stables pour les terres rares", a déclaré M. Kim.

Il a ajouté qu'il devait discuter avec les États-Unis pour savoir si le programme d'investissement de 350 milliards de dollars de Séoul dans des secteurs stratégiques américains, récemment convenu dans le cadre d'un accord commercial, pourrait être utilisé pour aider à financer le projet de Korea Zinc.

Deux actionnaires importants de Korea Zinc ont demandé cette semaine à un tribunal sud-coréen de bloquer le plan d'émission de nouvelles actions de la société.

Young Poong 010130.KS et la société de capital-investissement MBK Partners ont déclaré qu'ils n'étaient pas opposés à la construction d'une fonderie américaine en soi, mais qu'ils s'opposaient au projet d'émission de nouvelles actions d'une valeur de 1,9 milliard de dollars à une coentreprise soutenue par le gouvernement américain et des investisseurs stratégiques américains anonymes, ce qui donnerait aux investisseurs 10 % de Korea Zinc.