Le projet de cryptomonnaie de la famille Trump poursuit en justice le milliardaire Justin Sun, qui le finance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long du texte) par Tom Wilson, David Gauthier-Villars et Elizabeth Howcroft

World Liberty Financial, la société de cryptomonnaie cofondée par le président américain Donald Trump et ses fils, a déclaré lundi avoir intenté une action en diffamation contre l'entrepreneur en cryptomonnaie basé à Hong Kong Justin Sun, dans le cadre de la dernière escalade d'un différend entre le projet et l'un de ses plus éminents soutiens.

World Liberty a publié une copie de sa plainte sur X, dans laquelle elle accuse Sun d'avoir lancé une “campagne de dénigrement publique” comprenant des allégations qu'elle juge fausses. Le projet crypto — l'une des nombreuses entreprises lucratives du secteur cofondées ou contrôlées par la famille Trump — a déclaré que Sun avait effectué des opérations non autorisées avec ses jetons, notamment en les transférant vers la plateforme d'échange Binance. En avril, Sun a poursuivi World Liberty Financial en justice, affirmant que la société avait illégalement gelé les jetons qu’il avait achetés. Sun a déclaré que World Liberty avait secrètement installé des outils pour empêcher la vente de ses jetons après qu’ils soient devenus négociables en septembre 2025.

Dans sa plainte, World Liberty a déclaré que sa capacité à geler les jetons avait été mentionnée dans les conditions de vente.

Sun a déclaré à Reuters: “Le prétendu procès en diffamation annoncé aujourd’hui par World Liberty sur X n’est rien d’autre qu’un coup de pub sans fondement. Je maintiens mes actions et j’ai hâte de faire valoir mes droits devant le tribunal.” Il a publié le même message sur X.

Le fils du président, Donald Trump Jr, a republié le fil de discussion de World Liberty, avec le commentaire “Lisez tout ce fil pour connaître la vérité!!!!”. Zach Witkoff, directeur général et cofondateur de World Liberty, a déclaré sur X: “J'ai hâte que la vérité éclate au grand jour devant les tribunaux.”