 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le projet de cryptomonnaie de la famille Trump poursuit en justice le milliardaire Justin Sun, qui le finance
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long du texte) par Tom Wilson, David Gauthier-Villars et Elizabeth Howcroft

World Liberty Financial, la société de cryptomonnaie cofondée par le président américain Donald Trump et ses fils, a déclaré lundi avoir intenté une action en diffamation contre l'entrepreneur en cryptomonnaie basé à Hong Kong Justin Sun, dans le cadre de la dernière escalade d'un différend entre le projet et l'un de ses plus éminents soutiens.

World Liberty a publié une copie de sa plainte sur X, dans laquelle elle accuse Sun d'avoir lancé une “campagne de dénigrement publique” comprenant des allégations qu'elle juge fausses. Le projet crypto — l'une des nombreuses entreprises lucratives du secteur cofondées ou contrôlées par la famille Trump — a déclaré que Sun avait effectué des opérations non autorisées avec ses jetons, notamment en les transférant vers la plateforme d'échange Binance. En avril, Sun a poursuivi World Liberty Financial en justice, affirmant que la société avait illégalement gelé les jetons qu’il avait achetés. Sun a déclaré que World Liberty avait secrètement installé des outils pour empêcher la vente de ses jetons après qu’ils soient devenus négociables en septembre 2025.

Dans sa plainte, World Liberty a déclaré que sa capacité à geler les jetons avait été mentionnée dans les conditions de vente.

Sun a déclaré à Reuters: “Le prétendu procès en diffamation annoncé aujourd’hui par World Liberty sur X n’est rien d’autre qu’un coup de pub sans fondement. Je maintiens mes actions et j’ai hâte de faire valoir mes droits devant le tribunal.” Il a publié le même message sur X.

Le fils du président, Donald Trump Jr, a republié le fil de discussion de World Liberty, avec le commentaire “Lisez tout ce fil pour connaître la vérité!!!!”. Zach Witkoff, directeur général et cofondateur de World Liberty, a déclaré sur X: “J'ai hâte que la vérité éclate au grand jour devant les tribunaux.”

Cryptoactif
Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank