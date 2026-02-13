Le projet de centrale nucléaire SMR devrait coûter 6 à 7 milliards de dollars, selon le Premier ministre roumain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet de petite centrale nucléaire modulaire de 460 MW de la Roumanie coûterait jusqu'à 7 milliards de dollars et il faudra du temps pour concevoir un plan de financement pour un investissement aussi important, a déclaré vendredi le Premier ministre roumain Ilie Bolojan.

Le producteur public d'énergie nucléaire Nuclearelectrica

ROSNN.BX a déclaré jeudi qu'il avait pris une décision finale pour investir dans la petite centrale nucléaire modulaire (SMR) dans la ville de Doicesti, au centre de la Roumanie, qui pourrait devenir le premier projet européen utilisant cette technologie.

Le projet, qui utiliserait la technologie de la société américaine NuScale Power SMR.N , impliquerait la construction de six réacteurs échelonnés au-delà de 2030. Nuclearelectrica détient 50 % des parts de la coentreprise et n'a pas révélé le coût du projet.

"Si je me souviens bien, il s'agit d'une somme assez importante, de 6 à 7 milliards de dollars, et le plan d'affaires doit également tenir compte de la manière dont l'énergie sera consommée", a déclaré M. Bolojan à la station de radio locale Europa FM.

"L'investissement sera réalisé une fois qu'une formule de financement aura été trouvée. Compte tenu du montant très élevé, de la complexité de tels projets et du fait que la technologie n'en est qu'à ses débuts, j'estime que nous ne verrons pas l'investissement dans l'immédiat."

La Roumanie, membre de l'Union européenne, utilise un mélange de gaz, de charbon, d'hydroélectricité, de nucléaire et d'énergies renouvelables pour produire de l'électricité et s'est engagée à éliminer progressivement le lignite, conformément aux conditions convenues en échange des fonds de l'UE.

Nuclearelectrica possède deux réacteurs de 706 mégawatts qui utilisent la technologie canadienne CANDU, appartenant à AtkinsRealis ATRL.TO , anciennement connu sous le nom de groupe SNC-Lavalin, et qui représentent un cinquième de la production d'électricité de la Roumanie.

En 2024, elle a signé un contrat d'ingénierie principal de 3,2 milliards d'euros (3,80 milliards de dollars) pour construire deux réacteurs nucléaires supplémentaires de 700 MW d'ici 2032 avec un consortium de quatre entreprises, dont Fluor Corp FLR.N et Sargent & Lundy.

Elle a également signé le principal contrat d'ingénierie pour prolonger de trois décennies la durée de vie de son premier réacteur , qui a été raccordé au réseau national en 1996, pour un coût d'environ 1,9 milliard d'euros. (1 $ = 0,8423 euros)