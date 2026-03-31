Le projet d'usine de GNL en Alaska recherche des équipements auprès d'une entreprise russe sanctionnée

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(Ajout d'un commentaire de Novatek dans l'article initialement publié le 30 mars dans la première section) par Timothy Gardner

Le directeur de Polar LNG, une société qui prévoit de construire une usine de gaz naturel liquéfié sur le versant nord de l'Alaska, a déclaré que sa société espérait acheter des équipements à prix réduit dans le cadre d'un projet russe qui a fait l'objet de sanctions de la part de Washington.

Polar LNG a été lancé lundi. Joel Riddle, son président-directeur général, a déclaré dans une interview que la société souhaitait prendre une décision finale d'investissement pour son usine à la mi-2027 et commencer à produire du GNL en 2029 ou 2030.

* Polar LNG espère obtenir l'approbation de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis pour acheter l'équipement, y compris une usine de liquéfaction partiellement construite, à Arctic LNG 2 . Les administrations de l'ancien président Joe Biden et du président Donald Trump ont toutes deux imposé des sanctions à l'encontre du projet. Le département du Trésor américain n'a fait aucun commentaire. Novatek NVTK.MM , qui détient environ 60 % d'Arctic LNG 2, a déclaré être au courant de l'intérêt de Polar LNG pour sa technologie de production. "Des discussions de travail sur les options d'engagement possibles sont actuellement en cours", a déclaré Novatek.

* La première phase du projet nécessitera des investissements de 8 à 9 milliards de dollars pour produire 7 millions de tonnes par an de combustible qui pourrait être vendu au Japon, à la Corée du Sud et à d'autres pays. L'usine pourrait être agrandie en une ou deux phases supplémentaires qui nécessiteraient des investissements similaires.

* Gentry Beach, un ami de Donald Trump Jr, est l'un des investisseurs du projet, a indiqué M. Riddle. Gentry Beach n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Polar LNG souhaite financer plus de la moitié du projet avec des capitaux américains, mais est ouvert aux investissements d'entreprises japonaises et d'autres pays.

* Le projet collaborerait avec un autre projet appelé Alaska LNG , dont l'administration Trump espère la construction dans les années à venir.

* Le versant nord est soumis à des conditions météorologiques difficiles et aux effets du changement climatique, qui ont poussé certaines entreprises énergétiques à quitter la région. M. Riddle a déclaré que l'équipement que l'entreprise cherche à acheter a été testé dans l'Arctique. La société prévoit également d'acheter six brise-glaces.