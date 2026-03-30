Le projet d'usine de GNL en Alaska cherche des équipements auprès d'une entreprise russe sanctionnée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

Le directeur de Polar LNG, une société qui prévoit de construire une usine de gaz naturel liquéfié sur le versant nord de l'Alaska, a déclaré que son entreprise espérait acheter des équipements à prix réduit dans le cadre d'un projet russe qui a fait l'objet de sanctions de la part de Washington.

Polar LNG a été lancé lundi. Joel Riddle, son président-directeur général, a déclaré dans une interview que la société souhaitait prendre une décision finale d'investissement pour son usine à la mi-2027 et commencer à produire du GNL en 2029 ou 2030.

* Polar LNG espère obtenir l'approbation de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis pour acheter l'équipement, y compris une usine de liquéfaction partiellement construite, à Arctic LNG 2 . Les administrations de l'ancien président Joe Biden et du président Donald Trump ont toutes deux imposé des sanctions à l'encontre du projet. Le département du Trésor américain n'a fait aucun commentaire. Novatek NVTK.MM , qui détient environ 60 % d'Arctic LNG 2, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* La première phase du projet nécessitera des investissements de 8 à 9 milliards de dollars pour produire 7 millions de tonnes par an de combustible qui pourrait être vendu au Japon, à la Corée du Sud et à d'autres pays. L'usine pourrait être agrandie en une ou deux phases supplémentaires qui nécessiteraient des investissements similaires.

* Gentry Beach, un ami de Donald Trump Jr, est l'un des investisseurs du projet, a indiqué M. Riddle. M. Beach n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Polar LNG souhaite financer plus de la moitié du projet avec des capitaux américains, mais est ouvert aux investissements d'entreprises japonaises et d'autres pays.

* Le projet collaborerait avec un autre projet appelé Alaska LNG , dont l'administration Trump espère la construction dans les années à venir.

* Le versant nord est soumis à des conditions météorologiques difficiles et aux effets du changement climatique, qui ont poussé certaines entreprises énergétiques à quitter la région. M. Riddle a déclaré que l'équipement que l'entreprise cherche à acheter a été testé dans l'Arctique. La société prévoit également d'acheter six brise-glaces.