Le projet d'OPR sur Voyageurs du Monde déposé auprès de l'AMF

Portzamparc, agissant pour le compte de la société Avantage, qui agit de concert avec d'autres investisseurs, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions et les obligations convertibles en actions (OCA) de Voyageurs du Monde, un projet annoncé le 6 juillet dernier.

A ce jour, l'initiateur détient, de concert avec les autres membres du concert, après assimilation des 1 292 actions autodétenues, 3 886 985 actions représentant 6 685 170 droits de vote théoriques, soit 86,59% du capital et 90,83% des droits de vote théoriques du groupe de tourisme.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 180 EUR par action, un nombre total maximal de 583 376 actions Voyageurs du Monde et, au prix de 182,52 EUR par OCA, la totalité des OCA non détenues par le concert, soit 13 201 OCA.

Il demandera, à l'issue de l'OPR, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions et les OCA non présentées à l'offre, en contrepartie d'une indemnisation de 180 EUR par action et de 182,52 EUR par OCA.