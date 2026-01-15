Le projet d'éoliennes offshore du Massachusetts demande à un tribunal de bloquer la suspension de l'administration Trump

Vineyard Wind, un projet éolien offshore presque achevé au large des côtes du Massachusetts, a demandé jeudi à un tribunal fédéral de bloquer la suspension des activités de l'industrie dans les eaux fédérales, décidée par l'administration Trump .

Cette demande a été déposée le jour même où un juge fédéral de Washington a infligé un revers juridique à l'administration en autorisant la construction d'un projet d'Equinor au large de New York.

Vineyard Wind, qui est une coentreprise entre l'espagnol Iberdrola IBE.MC et le danois Copenhagen Infrastructure Partners, demande une ordonnance restrictive temporaire et une injonction pour lever la pause du 22 décembre du ministère de l'intérieur.

Le projet est achevé à 95 % et devait être terminé pour le 31 mars, selon les documents déposés auprès du tribunal fédéral du Massachusetts. Il envoie déjà de l'électricité au réseau, mais perd 2 millions de dollars par jour à cause de l'ordre de l'administration, a déclaré l'entreprise.

Le mois dernier, l'administration Trump a suspendu les baux de cinq projets d'éoliennes en mer pour des raisons de sécurité nationale liées aux interférences radar.