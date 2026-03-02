Le projet d'augmentation de capital de Bridgewater Bancshares est positif, selon Stephens

2 mars - ** Le groupe Stephens estime que le projet d'augmentation de capital de Bridgewater Bancshares BWB.O est positif

** Le produit de la vente devrait améliorer le capital de BWB et les ratios de concentration de l'immobilier commercial, ainsi que fournir de la poudre sèche pour capitaliser sur le pipeline de prêts de la banque

** BWB a déclaré tard vendredi qu'elle avait conclu un accord de distribution d'actions "sur le marché" d'un montant maximum de 50 millions de dollars, qui sera géré par Piper Sandler

** Le produit sera utilisé à des fins générales, notamment pour renforcer le capital de BWB et soutenir les activités de prêt et la croissance

** "Nous devons noter que la dernière présentation de Bridgewater aux investisseurs comprenait un nouveau point indiquant que l'approche de la société en matière de capital est "opportuniste et souple" et qu'elle peut participer en tant qu'"acheteur ou émetteur"" - Stephens

** 3 courtiers sur 4 considèrent l'action comme "achetée" et 1 comme "conservée"; la prévision médiane est de 22,25 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BWB a augmenté de 4,3 % depuis le début de l'année