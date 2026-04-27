Le programme britannique d'indemnisation dans le domaine du financement automobile fait l'objet d'une action en justice intentée par une association de consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une association britannique de consommateurs a annoncé lundi avoir déposé un recours contre un plan de dédommagement de 9,1 milliards de livres sterling (12,32 milliards de dollars) destiné à indemniser les automobilistes victimes de ventes abusives de crédits automobiles, une initiative que l'autorité britannique de régulation des marchés a qualifiée de décevante.

Le mois dernier, la Financial Conduct Authority a dévoilé un projet de loi final allégé face à la résistance des prêteurs, qui faisait suite à l'annulation par la plus haute juridiction du Royaume-Uni d'une décision historique qui avait provoqué une onde de choc dans le secteur.

Des prêteurs, dont Close Brothers CBRO.L et Santander

SAN.MC , ont décidé de ne pas contester le programme de réparation de la FCA, qui, selon cette dernière, permettrait aux consommateurs d'obtenir rapidement une indemnisation.

Mais Consumer Voice, qui a déclaré avoir saisi l'Upper Tribunal de Londres pour contester ce programme de réparation, fait valoir qu'il “ne permet pas d'offrir aux consommateurs une réparation équitable, adéquate ou légale et les sous-indemnise systématiquement”.

Le groupe a déclaré dans un communiqué qu'il estimait que “l'indemnisation des consommateurs a été réduite au minimum afin de protéger les prêteurs”.

La FCA a déclaré que cette décision pourrait retarder l'indemnisation des consommateurs et “prolonge également l'incertitude pour toutes les parties concernées, ce qui n'est pas bon pour l'investissement ni pour la santé du marché du financement automobile”.

“Nous réfléchissons à notre approche et nous vous en dirons plus dans le courant de la semaine”, a déclaré la FCA.

(1 $ = 0,7387 livres)