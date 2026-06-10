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Le producteur pétrolier APA renforce ses actifs dans les pipelines et les champs pétroliers grâce à l'acquisition de Savant Alaska
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur pétrolier APA APA.O a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Savant Alaska pour environ 70 millions de dollars, ce qui lui permettra d'accéder à des infrastructures pétrolières et de pipelines situées à proximité des concessions de l'est du North Slope, en Alaska.

Voici quelques détails:

* L'accord porte sur les installations de Badami, qui ont une capacité de production d'environ 40 000 barils de pétrole par jour.

* APA acquiert également l'oléoduc Nutaaq, d'une capacité d'environ 80 000 barils de pétrole par jour, qui part de Badami et permet d'accéder au réseau d'oléoducs Trans-Alaska.

* Les infrastructures acquises devraient soutenir les activités d'exploration et d'évaluation prévues pour 2026-2027, ainsi que renforcer les futurs plans de forage et de développement dans la région.

* APA prévoit de forer un puits d'exploration et un puits d'évaluation au cours de la saison hivernale 2026-2027.

* À l'issue de cette acquisition, la superficie totale détenue par APA dans l'est du versant nord s'élèvera à environ 487 000 acres bruts.

* La société prévoit de finaliser la transaction d'ici la fin de l'année 2026.

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