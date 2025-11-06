 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Le producteur de schiste EOG dépasse les estimations de bénéfices grâce à l'augmentation de la production
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions, du commentaire du directeur général et d'autres détails dans les paragraphes 2 à 8)

La société EOG Resources EOG.N a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, l'augmentation de la production ayant aidé le producteur américain de pétrole et de gaz à compenser la chute des prix du brut.

Le Brent de référence LCOc1 a chuté de plus de 13% au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, mais la société a bénéficié d'une augmentation de la production grâce à son expansion dans les régions d'Utica et de Marcellus à la suite de son accord de 5,6 milliards de dollars pour Encino Acquisition Partners.

Au cours du troisième trimestre, EOG a produit 1,3 million de barils équivalent pétrole par jour, contre 1,08 million de barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

Le directeur général d'EOG, Ezra Yacob, a déclaré que les actifs de la société dans les régions du bassin du Delaware, de l'Eagle Ford et du schiste d'Utica donnaient des résultats supérieurs aux attentes, et que les actifs internationaux stimulaient également la croissance de la société.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à une production comprise entre 1,35 million de boepd et 1,39 million de boepd pour le quatrième trimestre et entre 1,21 million de boepd et 1,23 million de boepd pour l'ensemble de l'année.

Le prix moyen réalisé pour la production de gaz naturel a augmenté de plus de 36 % pour atteindre 2,80 $ par millier de pieds cubes (Mcf), tandis que le prix réalisé pour la production de pétrole a chuté de 14,2 % pour atteindre 65,95 $ par baril.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 2,71 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,43 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EOG RESOURCES
104,990 USD NYSE -0,21%
Gaz naturel
4,23 USD NYMEX -0,17%
Pétrole Brent
63,53 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
59,50 USD Ice Europ -0,17%
