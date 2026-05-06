Le producteur de pétrole de schiste APA dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre

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Le producteur américain de pétrole de schiste APA APA.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, la hausse des prix du pétrole ayant contribué à compenser une baisse de la production.

Le trimestre considéré a été marqué par une incertitude macroéconomique et une volatilité extrême des cours mondiaux du pétrole, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran ayant perturbé les voies d'approvisionnement et endommagé des infrastructures énergétiques clés au Moyen-Orient.

APA a indiqué que le prix réalisé pour chaque baril de pétrole produit était passé à 78,69 dollars, contre 73,73 dollars par baril un an plus tôt.

Toutefois, la production totale trimestrielle a reculé de 5,7 % pour s'établir à 442.352 barils équivalent pétrole par jour (boepd), en raison d'une baisse de la production aux États-Unis et en mer du Nord.

La plupart des activités de la société sont basées aux États-Unis, suivies par l'Égypte, la mer du Nord et le Suriname.

Les producteurs d'énergie se sont largement abstenus d'augmenter leur production suite à la flambée des prix du pétrole due à l'incertitude géopolitique.

L'APA a revu à la baisse ses prévisions de production annuelle à environ 431.000 bep/j, contre 436.000 bep/j précédemment, même si elle continue de tabler sur une production pétrolière américaine de 122.000 bep/j.

La société prévoit de réduire sa production de 35.000 bep/j au deuxième trimestre, mais n'anticipe pas de nouvelles réductions au second semestre 2026.

Elle prévoit de produire 405.000 bep/j au cours du trimestre actuel.

La société basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 1,38 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,12 dollar, selon les données compilées par LSEG.