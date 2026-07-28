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Le producteur de gaz naturel Expand Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 22:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de gaz naturel Expand Energy EXE.O a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une hausse de sa production.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,33 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,12 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

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