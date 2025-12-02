Le producteur de gaz naturel BKV chute à la suite d'une offre d'actions de 156 millions de dollars en vue d'une acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre -

** Les actions du producteur de gaz naturel BKV Corp's

BKV.N ont baissé de 6,7 % avant la cloche à 26,33 $ après un prix de suivi de 156 millions de dollars lié à la fusion et à l'acquisition

** BKV, basée à Denver, Colorado, a vendu en fin de journée () 6 millions d'actions à 26 $, soit une décote de 7,9 % par rapport à la dernière vente

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le prix d'achat de l'acquisition précédemment annoncée () d'une participation majoritaire dans BKV-BPP Power, LLC

** Si la clôture de cette opération de coentreprise n'a pas lieu, elle utilisera le produit pour les besoins généraux de l'entreprise

** Citigroup, Barclays et Mizuho dirigent l'offre

** Les actions de BKV ont augmenté d'environ 2 % le lundi et ont atteint un niveau record de 28,22 $ à la clôture, ce qui porte le gain annuel à environ 19 % ** La société, qui a environ 90 millions d'actions en circulation, a été introduite en bourse en septembre 2024 au prix de 18 dollars

** Les 7 analystes qui couvrent BKV sont tous optimistes; le PT médian est de 32 $, en hausse par rapport à 27 $ il y a un mois, selon les données de LSEG