Le producteur d'uranium américain Energy Fuels étend sa chaîne d'approvisionnement en terres rares grâce à un accord avec ASM

L'opération valorise Australian Strategic Materials à 300 millions de dollars

Représente une prime de 121% par rapport au cours de clôture d'ASM du 20 janvier

La politique gouvernementale devrait favoriser la consolidation du secteur

Les États-Unis cherchent à conclure des accords pour faciliter l'accès aux terres rares

(Refonte, ajout de détails, commentaire de la directrice générale d'ASM dans les paragraphes 4 à 6) par Melanie Burton

Le producteur américain d'uranium Energy Fuels UUUUU.A a accepté de payer une forte prime pour Australian Strategic Materials (ASM) ASM.AX , alors que les États-Unis renforcent leurs efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement occidentales en éléments de terres rares.

Energy Fuels va acquérir l'entreprise de terres rares dans le cadre d'une transaction évaluant les capitaux propres de l'entreprise australienne à 447 millions de dollars australiens (300,9 millions de dollars), ont indiqué les deux parties dans des déclarations distinctes mercredi.

L'accord, qui représente une prime de 121 % par rapport à la clôture d'ASM le 20 janvier, a fait grimper les actions du producteur australien de 126 % à 1,63 dollar australien.

Ce rachat est important pour les États-Unis, qui cherchent à verrouiller l'approvisionnement occidental en métaux utilisés dans des applications telles que les parcs éoliens, les téléphones portables et les missiles. L'année dernière, l'Australie et les États-Unis ont signé un accord-cadre pour la coopération dans le domaine des minéraux critiques, y compris les terres rares, chacun s'engageant à investir un milliard de dollars.

Cet investissement, qui réduira le risque pour les autres parties prenantes, fait partie d'un ensemble de politiques gouvernementales qui devraient favoriser une plus grande consolidation du secteur, a déclaré le cabinet d'avocats White and Case dans un rapport publié cette semaine.

"Nous le voyons déjà (consolidation), et nous allons continuer à le voir, parce que tout le monde reconnaît que... l'établissement rapide de la chaîne d'approvisionnement va nécessiter la collaboration de plusieurs parties", a déclaré Rowena Smith, directrice générale d'ASM, lors d'une interview accordée à Reuters.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'ASM recevraient 0,053 action Energy Fuels pour chaque action ASM détenue, ainsi qu'un dividende spécial pouvant atteindre 0,13 dollar australien par action ASM, ce qui représente une valeur implicite totale de 1,60 dollar australien par action ASM.

Le conseil d'administration d'ASM a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'ASM de voter en faveur de la transaction en l'absence de proposition supérieure, a-t-il déclaré.

Une fois réalisée, la transaction combinera l'usine de métallisation coréenne d'ASM et son projet d'usine de métaux américaine avec la production d'oxyde de terres rares d'Energy Fuels à son usine de White Mesa dans l'Utah.

Elle comportera également un certain nombre de projets de développement. En Australie, il s'agira notamment du projet de terres rares d'ASM à Dubbo en Nouvelle-Galles du Sud, du projet Donald dans l'État de Victoria, ainsi que du projet Vara Mada à Madagascar et du projet Bahia au Brésil.

Ils sont tous destinés à fournir des matières premières pour l'expansion prévue de l'usine de White Mesa de la société afin de produire 6 000 tonnes par an (tpa) d'oxydes de néodyme-praséodyme (NdPr), 240 tpa de dysprosium et 66 tpa d'oxydes de terbium.

Les prix des terres rares ont augmenté alors que les pays occidentaux s'efforcent de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. En réaction, l'Australie a envisagé de fixer un prix plancher et de créer de nouveaux partenariats internationaux pour soutenir les projets relatifs aux terres rares et mettre en place d'autres sources d'approvisionnement.

L'entreprise australienne Lynas Rare Earths LYC.AX est le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine. Il a produit 10 462 tonnes d'oxydes de terres rares au cours de l'exercice 2025.

(1 $ = 1,4857 dollars australiens)