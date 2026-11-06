Le producteur d'électricité Vistra affirme n'avoir constaté aucun transfert de la demande du Texas vers le PJM après les élections de mi-mandat aux États-Unis

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par Varun Sahay

Le producteur d'électricité américain Vistra VST.N a déclaré vendredi que la demande des hyperscalers et autres gros consommateurs restait forte et ne s'était pas déplacée du Texas vers le marché PJM après les récentes élections de mi-mandat aux États-Unis.

Ces déclarations interviennent alors que les investisseurs évaluent l’impact potentiel d’une surveillance accrue des gros consommateurs d’électricité souhaitant se raccorder au réseau texan, une destination clé pour les investissements dans l’intelligence artificielle et les centres de données.

« Nous menons des discussions actives avec des gros consommateurs, tant au sein du PJM que de l’ERCOT, concernant les actifs existants et les nouvelles constructions », a déclaré le directeur général Jim Burke lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

L'action de la société a progressé de 10,2 % dans l'après-midi.

Vistra a indiqué être en pourparlers concernant des contrats d’achat d’électricité pour des centrales au gaz existantes et pour de nouveaux projets de centrales au gaz, tandis que ses dirigeants se sont dits confiants quant à la signature de nouveaux contrats dans le domaine du nucléaire.

M. Burke a estimé que la clarté apportée par les élections pourrait contribuer à faire avancer les projets après des mois d’incertitude réglementaire et politique.

« En réalité, je considère que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui apporte une certaine clarté », a déclaré M. Burke. « Cela va permettre de faire taire une partie du bruit ambiant. »

Les dirigeants ont également indiqué que certains clients se montraient de plus en plus disposés à opter pour des solutions d’alimentation « derrière le compteur », plus coûteuses, en attendant leur raccordement au réseau.

Les régulateurs texans examinent actuellement les demandes de raccordement de forte puissance, les décideurs politiques cherchant à s’assurer que les nouveaux projets n’entraînent pas d’augmentation des coûts pour les clients existants ni ne compromettent la fiabilité du réseau.

Vistra a annoncé un bénéfice de base ajusté de 2,38 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes qui s’élevait à environ 2,1 milliards de dollars, selon les données de LSEG.