Le procureur général de Floride ouvre une enquête sur OpenAI en prévision d'une éventuelle introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du deuxième paragraphe)

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a lancé jeudi une enquête sur OpenAI et son chatbot ChatGPT, alors que l'entreprise d'intelligence artificielle se prépare à une introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars.

Dans une vidéo publiée sur X, M. Uthmeier a déclaré qu'il était préoccupé par le fait que les données et les technologies d'IA d'OpenAI puissent tomber "entre les mains des ennemis de l'Amérique, tels que le Parti communiste chinois."

Des assignations à comparaître seront émises prochainement.

M. Uthmeier a également déclaré que ChatGPT, qui compte plus de 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, avait été associé à des comportements criminels, notamment à des abus sexuels sur des enfants et à l'encouragement au suicide et à l'automutilation.

"Nous avons également appris que ChatGPT pourrait avoir été utilisé pour aider le meurtrier de la récente fusillade qui a fait deux morts à l'université d'État de Floride", a-t-il ajouté.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Tout en reconnaissant que l'IA représente un "bond monumental" dans la technologie, M. Uthmeier a déclaré qu'elle devrait compléter, soutenir et faire progresser l'humanité, et non "conduire à une crise existentielle ou à notre disparition finale."

Rob Bonta, procureur général de Californie, et Kathy Jennings, procureur général du Delaware, ont envoyé une lettre à OpenAI en septembre 2025, exprimant leur profonde inquiétude face à la multiplication des rapports sur la manière dont les produits d'OpenAI interagissent avec les enfants.