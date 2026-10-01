Le procureur général de Californie ouvre une enquête sur OpenAI en raison de préoccupations liées à la cybersécurité

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(Suppression d'un mot superflu dans le paragraphe 1)

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a adressé une assignation à OpenAI, lançant ainsi une enquête sur la start-up dans le cadre d’une enquête plus large portant sur d’éventuelles failles de cybersécurité et incidents liés à ses modèles d’IA, a indiqué jeudi son bureau.