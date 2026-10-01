 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le procureur général de Californie ouvre une enquête sur OpenAI en raison de préoccupations liées à la cybersécurité
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 19:30

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression d'un mot superflu dans le paragraphe 1)

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a adressé une assignation à OpenAI, lançant ainsi une enquête sur la start-up dans le cadre d’une enquête plus large portant sur d’éventuelles failles de cybersécurité et incidents liés à ses modèles d’IA, a indiqué jeudi son bureau.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,75 -0,24%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank