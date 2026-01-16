 Aller au contenu principal
Le procureur général de Californie envoie une lettre de cessation et d'abstention à xAI concernant les images truquées (deepfake)
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 22:19

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a envoyé vendredi une lettre de cessation et d'abstention à la société xAI d'Elon Musk, exigeant qu'elle cesse de produire et de distribuer des images sexuelles non consensuelles.

"Je m'attends à ce que xAI s'exécute immédiatement", a déclaré Rob Bonta dans un communiqué de presse vendredi.

Le chatbot d'IA générative Grok a fait l'objet d'un tollé mondial pour avoir permis aux utilisateurs de créer et de publier des images sexualisées de femmes et de mineurs, ce qui a incité les autorités du monde entier à prendre des mesures à l'encontre de l'entreprise à l'origine de cet outil.

L'entreprise a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle avait imposé des restrictions qui limitent l'édition d'images pour tous les utilisateurs de Grok.

Le bureau de M. Bonta a ouvert une enquête sur la création et la diffusion de matériel non consensuel et sexuellement explicite produit à l'aide de Grok mercredi.

Le Japon, le Canada et la Grande-Bretagne ont ouvert des enquêtes sur Grok, tandis que la Malaisie et l'Indonésie ont temporairement bloqué l'accès à Grok en raison de la création d'images explicites.

La société xAI de Musk n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la lettre.

