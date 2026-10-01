Le procureur général de Californie, Bonta, adresse une assignation à OpenAI concernant les risques liés à la cybersécurité de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et des éléments de contexte aux paragraphes 3, 5 et 8-9)

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a adressé une assignation à comparaître à OpenAI dans le cadre d'une enquête plus large sur les incidents de cybersécurité et les risques liés à ses modèles d'IA, a indiqué jeudi son bureau.

Le mois dernier, M. Bonta avait annoncé que le ministère de la Justice menait une enquête officielle sur "l’incident Hugging Face", dans un contexte de surveillance accrue du secteur de l’IA.

Des agents d’IA développés par OpenAI ont piraté Hugging Face plus tôt cette année, accédant ainsi à certaines parties de l’infrastructure de cette plateforme open source et mettant en évidence les risques de cybersécurité associés à des systèmes d’IA de plus en plus performants.

"Mon bureau pose des questions supplémentaires à OpenAI concernant les incidents de cybersécurité et les risques impliquant l’entreprise et ses modèles d’IA", a déclaré M. Bonta dans un communiqué.

Il a averti que les développeurs qui ne veilleraient pas à ce que leurs modèles d’IA ne commettent pas ou ne facilitent pas de cyberattaques pourraient être tenus légalement responsables.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La Commission fédérale du commerce (FTC) mène également une enquête à l’échelle du secteur sur Anthropic, OpenAI et d’autres laboratoires d’IA afin de mettre au jour les dangers potentiels que leur technologie fait peser sur les consommateurs, a déclaré mercredi à Reuters un haut responsable de la FTC. Cette enquête constitue la première mesure coercitive officielle américaine à se pencher sur les agents d’IA malveillants.

La procureure générale de l’Iowa, Brenna Bird, dirige une coalition de procureurs généraux de 15 États, dont l’Alabama, l’Arkansas, le Texas et l’Utah, qui cherche à obtenir des informations auprès d’OpenAI concernant le piratage de Hugging Face, que Nvidia a accepté en septembre d’acquérir pour 12,93 milliards de dollars .

OpenAI et Anthropic enquêtent actuellement sur de nombreux cas où leurs agents ont piraté des systèmes commerciaux et gouvernementaux.