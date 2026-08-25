Le procureur général de Californie affirme qu'aucuns pourparlers de règlement ne sont prévus avec Paramount

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* Bonta affirme avoir annulé la réunion de lundi suite à la fuite d'informations confidentielles concernant les négociations en vue d'un accord

* Un rapport du comté de Los Angeles prévoit la suppression de 4 500 emplois dans le cinéma et la télévision d’ici trois ans

* Le procès est prévu en mars, ce qui augmentera les coûts pour Paramount si le litige s'éternise

* Les États ont obtenu des décisions judiciaires cruciales, renforçant ainsi leur position dans d'éventuelles nouvelles négociations

(Ajout de détails issus de la conférence de presse aux paragraphes 7 à 10, au cours de laquelle Bonta réitère son argumentation en matière d’antitrust, et ajout de photos d’archive)

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré mardi qu'aucuns pourparlers de règlement n'étaient prévus avec Paramount Skydance PSKY.O pour résoudre la poursuite antitrust visant à bloquer le projet d'acquisition de Warner Bros Discovery par le studio, d'un montant de 110 milliards de dollars WBD.O . M. Bonta a indiqué avoir annulé une réunion prévue lundi après que des détails concernant des pourparlers de règlement confidentiels ont été divulgués à la presse, ce qu’il a qualifié d’« inacceptable ».

« S’ils sont disposés à mettre les choses au clair… et à s’engager de manière sincère et de bonne foi, nous adopterons la même attitude que celle que nous adoptons toujours avec n’importe quelle partie dans n’importe quelle affaire dans laquelle nous sommes impliqués, à savoir que nous serons ravis de les rencontrer », a déclaré M. Bonta lors d’une conférence de presse consacrée aux questions de sécurité publique. Paramount a fait pression pour parvenir à un accord dans cette affaire, qui constitue le dernier obstacle à la conclusion de l’accord, au même titre qu’un procès parallèle intenté par la Writer’s Guild of America. La société risque de devoir payer une montagne de frais et de dépens pour maintenir l’accord si le procès intenté par M. Bonta aboutit à une audience prévue en mars. M. Bonta et d’autres États ont jusqu’à présent obtenu des décisions de justice cruciales, ce qui leur confère un moyen de pression si les pourparlers de règlement se poursuivent.

Le studio a déclaré ne pas être à l’origine des fuites.

Un porte-parole de Paramount a déclaré lundi que la société partageait « les préoccupations de M. Bonta concernant les débats publics et les informations erronées qui ont entouré cette opération ». M. Bonta a réitéré ses craintes selon lesquelles la fusion de deux grands studios hollywoodiens entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs, une réduction de l’offre et une baisse de la qualité des films et des séries télévisées. Il a également cité un rapport du comté de Los Angeles prévoyant la suppression de 4 500 emplois dans le secteur du cinéma et de la télévision dans les trois ans suivant la fusion des activités des deux sociétés, ce qui aurait des répercussions économiques négatives sur la communauté. Les procureurs généraux recherchent des mesures correctives qui répondent à leurs préoccupations concernant l’impact potentiel de l’opération sur les films à large diffusion et les services de télévision par câble de base. « Ils savent exactement ce que je demande, et il leur incombe, s’ils le souhaitent, de faire des propositions qui correspondent à ce que j’attends et à ce que les autres procureurs généraux attendent », a déclaré M. Bonta. « Ils ne l’ont pas fait. » M. Bonta a estimé que les promesses de sortir au total 30 films par an, provenant de Paramount et de Warner Bros, ne répondaient pas aux mesures correctives qu’ilréclame,ainsi que les autres procureurs généraux.