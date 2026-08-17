Le procès pour meurtre de Luigi Mangione devant la justice d'État est reporté après son aveu de culpabilité devant la justice fédérale

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* Le juge accorde aux procureurs jusqu'au 9 octobre pour répondre à la requête en irrecevabilité

* La prochaine comparution de Mangione devant le tribunal d'État est prévue le 10 décembre

* Les procureurs fédéraux ont l'intention de requérir la réclusion à perpétuité, peine maximale autorisée

(Ajout au paragraphe 6: les avocats de Mangione ont refusé de commenter; contexte aux paragraphes 7 et 10; commentaires d’experts aux paragraphes 11 à 14) par Luc Cohen et Dan Fastenberg

Le procès de Luigi Mangione, accusé de meurtre et de détention d’armes illégales devant le tribunal de l’État de New York pour le meurtre en 2024 d’un directeur général d’une compagnie d’assurance maladie, a été reporté lundi, après que ce diplômé de l’Ivy League âgé de 28 ans a plaidé coupable la semaine dernière à des chefs d’accusation fédéraux distincts.

Vendredi, devant le tribunal, Mangione a pour la première fois admis avoir tiré sur Brian Thompson, le directeur général de UnitedHealthcare âgé de 50 ans, à Manhattan, un crime effronté qui a été condamné par les responsables publics mais qui est devenu emblématique de la frustration des Américains face aux pratiques du secteur de l’assurance maladie.

Les avocats de Mangione ont invoqué son plaidoyer de culpabilité concernant les accusations fédérales de harcèlement criminel dont il faisait l’objet pour demander au juge Gregory Carro, de l’État de New York, de classer sans suite les accusations au niveau de l’État. Ses avocats ont fait valoir que Mangione ne devrait pas être puni deux fois pour les mêmes faits, en vertu de la loi new-yorkaise interdisant la double incrimination.

Le procès devant le tribunal de l’État devait initialement débuter le 8 septembre. Mangione a plaidé non coupable des chefs d’accusation de l’État.

Dans une brève ordonnance écrite rendue lundi, le juge Carro a donné aux procureurs jusqu’au 9 octobre pour répondre à la requête de Mangione. Le juge a fixé la prochaine comparution de Mangione devant le tribunal de l’État au 10 décembre, ce qui signifie que le procès n’aura pas lieu le mois prochain.

Un porte-parole du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui a engagé les poursuites au niveau de l’État contre Mangione, a renvoyé à un communiqué publié vendredi indiquant que le bureau était prêt à contester les requêtes de la défense. Les avocats de la défense de Mangione n’ont pas souhaité faire de commentaires.

MANGIONE RISQUE LA RÉCLUSION À PERPÉTUITÉ Mangione a plaidé coupable dans l’affaire fédérale sans avoir conclu d’accord avec le parquet, et rien ne garantissait que le fait qu’il ait reconnu sa responsabilité se traduirait par une clémence lors de la détermination de la peine.

La condamnation de Mangione dans le cadre de son procès fédéral est prévue le 18 décembre. Les procureurs fédéraux ont déclaré vendredi qu’ils avaient l’intention de requérir la réclusion à perpétuité, la peine maximale autorisée.

Dans le cadre de l’affaire devant la justice d’État, Mangione encourt une peine allant de 25 ans à la réclusion à perpétuité s’il est reconnu coupable de meurtre au deuxième degré.

Si Carro décidait de classer l’affaire au niveau de l’État, cela éliminerait la possibilité que Mangione doive purger des peines de prison consécutives dans les deux affaires.

Bennett Gershman, professeur de droit à l’université Pace de New York, a déclaré qu’il était peu probable que Carro classe l’affaire en invoquant le principe de la double incrimination.

La loi de l’État de New York sur le principe de « double incrimination » ( ) prévoit des exceptions pour les crimes dont les éléments constitutifs diffèrent ou qui visent à prévenir « des types de préjudice ou de mal très différents ».

Les chefs d'accusation fédéraux de harcèlement criminel pour lesquels Mangione a plaidé coupable exigent toujours l'intention de tuer, mais ne requièrent pas que le décès survienne.

« Les éléments constitutifs du harcèlement criminel et ceux du meurtre sont très, très distincts », a déclaré M. Gershman.