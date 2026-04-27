Le procès opposant Elon Musk à Sam Altman va mettre en lumière la lutte de pouvoir qui fait rage au sein d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des documents révèlent des tensions entre les fondateurs d'OpenAI et des doutes quant à la direction

* Musk affirme qu'OpenAI a trahi sa mission à but non lucratif, réclame des dommages-intérêts et des changements à la direction

* OpenAI et Microsoft nient toute collusion et affirment que Musk voulait prendre le contrôle

(Modification de la formulation du paragraphe 5) par Deepa Seetharaman et Jonathan Stempel

La bataille juridique acharnée entre Elon Musk et OpenAI, la principale entreprise d'intelligence artificielle dirigée par Sam Altman, pourrait se résumer à quelques pages du journal intime d'un cadre. "C'est notre seule chance de nous débarrasser d'Elon", a écrit Greg Brockman, président et cofondateur d'OpenAI à l'automne 2017. "Est-il le 'glorieux leader' que je choisirais?"

Cette note du journal de Brockman fait partie des milliers de pages de documents internes révélés au tribunal depuis que Musk, l’un des cofondateurs originaux d’OpenAI, a poursuivi en justice l’entreprise, son directeur général Altman et Brockman en 2024.

Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft MSFT.O , l’un de ses principaux investisseurs, selon une personne impliquée dans l’affaire, les fonds devant être reversés à la branche caritative d’OpenAI. La sélection du jury pour le procès est prévue lundi devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, et les déclarations préliminaires devraient avoir lieu mardi. Ces documents offrent un aperçu rare des egos et des personnalités qui ont façonné OpenAI au fur et à mesure de son évolution, passant d’un laboratoire de recherche à but non lucratif installé dans l’appartement de Brockman à un géant technologique valant plus de 850 milliards de dollars.

Ils mettentégalement en lumière la façon dont les directeurs généraux les plus influents dans le domaine de l'IA générative perçoivent cette technologie. Ce procès risque de compliquer les projets d’OpenAI concernant une éventuelle introduction en bourse en jetant le doute sur sa direction. Une succession de révélations peu flatteuses pourrait également intensifier le pessimisme croissant des Américains à l’égard de la technologie de l’IA en général.

L'affaire repose sur l'affirmation de Musk selon laquelle OpenAI, Altman et Microsoft ont trahi la mission initiale d'OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif au service de l'humanité en créant une entité à but lucratif en mars 2019, 13 mois après le départ de Musk du conseil d'administration d'OpenAI. Musk affirme queles défendeurs l'ont tenu dans l'ignorance de leurs projets, ont exploité son nom et son soutien financier pour se créer une "machine à faire de l'argent", et doivent lui verser des dommages-intérêts pour l'avoir escroqué, lui et le public.

Ilsouhaite également qu'OpenAI redevienne une organisation à but non lucratif , qu'Altman et Brockman soient démis de leurs fonctions de dirigeants, et qu'Altman soit démis de son poste au sein du conseil d'administration, entre autres mesures. Les avocats d'OpenAI rétorquent que Musk est motivé par une volonté compulsive de contrôler OpenAI et de soutenir son propre laboratoire d'IA xAI, qu'il a fondé en 2023 peu après le lancement de ChatGPT par OpenAI, qui a déclenché le boom de l'IA.

La société affirme que Musk a participé aux discussions visant à créer la nouvelle structure d'OpenAI et a exigé d'en devenir le directeur général . Microsoft, également partie défenderesse, nie avoir agi de concert avec OpenAI et affirme ne s'être associé à OpenAI qu'après le départ de Musk.

DES PERSONNALITÉS DE POIDS DEVRAIENT TÉMOIGNER

Des personnalités influentes de la Silicon Valley, dont Musk, Altman et le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, devraient témoigner en personne. Shivon Zilis, ancienne membre du conseil d'administration d'OpenAI et mère de quatre des enfants de Musk, devrait être un témoin clé, les avocats d'OpenAI affirmant qu'elle a transmis des informations sur OpenAI à Musk.

Ce procès intervient à un moment délicat pour les deux parties. OpenAI est confrontée à une concurrence sans précédent de la part de rivaux tels qu'Anthropic, et dépense des milliards en ressources informatiques.Elle se prépare également à une introduction en bourse potentiellement phare qui pourrait valoriser l'entreprise à 1 000 milliards de dollars, selon Reuters. Les entreprises de Musk sont confrontées à des pressions similaires. Sa société xAI, désormais intégrée à son entreprise de fusées SpaceX, est loin derrière OpenAI en termes d'utilisation. SpaceX prévoit également d'entrer en bourse cette année dans le cadre de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Selon les documents judiciaires, Musk a apporté environ 38 millions de dollars de capital d'amorçage à OpenAI entre 2016 et 2020, principalement avant de quitter le conseil d'administration.

En 2019, OpenAI s'est restructurée en une entité à but lucratif régie par l'organisation à but non lucratif. Cela lui a permis d'accepter des fonds d'investisseurs extérieurs tout en restant responsable de la mission initiale de l'organisation à but non lucratif.

L'automne dernier, OpenAI a de nouveau réorganisé sa structure pour devenir une société d'intérêt public, dans laquelle l'association à but non lucratif et d'autres investisseurs, dont Microsoft, détiennent des participations. L'association à but non lucratif détient une participation de 26% ainsi que des bons de souscription supplémentaires si OpenAI atteint certains objectifs de valorisation.

Les avocats de Musk ont calculé le montant des dommages-intérêts en multipliant la valorisation d'OpenAI par la part de la participation de l'association à but non lucratif pouvant être attribuée aux contributions de Musk. Son équipe estime qu'entre 50% et 75% de la participation de l'association à but non lucratif peut être attribuée à Musk.

UN "PROJET MANHATTAN POUR L'IA"

Musk et Altman ont cofondé OpenAI dans le but de développer l'IA au service de l'humanité et de contrer des concurrents tels que Google GOOGL.O . Altman a présenté cette idée à Musk en mai 2015, la qualifiant de "projet Manhattan pour l'IA", comme le montrent des documents judiciaires . L’implication de Musk a aidé OpenAI à recruter des chercheurs de premier plan , comme l’ancien directeur scientifique Ilya Sutskever. À la mi-2017, Musk a commencé à remettre en question la viabilité d’OpenAI, allant jusqu’à retenir les fonds promis après s’être opposé à Altman, Brockman et Sutskever, selon des documents judiciaires . L’une des sources de tension était que Musk souhaitait devenir directeur général, comme le montrent des e-mails , ce qui mettait les autres cofondateurs mal à l’aise. À peu près à la même époque, Brockman semblait frustré par la position de Musk et se demandait si transformer OpenAI en une entreprise lucrative pourrait également le rendre riche. "Financièrement, qu’est-ce qui me permettra d’atteindre le milliard de dollars?", a-t-il écrit dans son journal. "Accepter les conditions d’Elon anéantit deux choses: notre capacité à choisir (même si nous pourrions peut-être passer outre sa décision) et l’aspect économique."

Les avocats de Musk ont mis en avant cette note pour montrer que les dirigeants d'OpenAI étaient davantage motivés par le profit que par la mission.

En janvier 2018, Musk semblait avoir abandonné. "OpenAI est sur la voie d'un échec certain par rapport à Google", a écrit Musk dans un e-mail .

Fin 2022, OpenAI a lancé ChatGPT.