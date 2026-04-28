Le procès opposant Elon Musk à Sam Altman va mettre en lumière la lutte de pouvoir au sein d'OpenAI ; le jury a été constitué

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des documents révèlent des tensions entre les fondateurs d'OpenAI et des doutes quant à la direction

* Musk affirme qu'OpenAI a trahi sa mission à but non lucratif, réclame des dommages-intérêts et des changements à la direction

* OpenAI et Microsoft nient toute collusion et affirment que Musk voulait prendre le contrôle

* Les déclarations liminaires sont prévues pour mardi

(Ajout de la sélection du jury et des commentaires du juge et des avocats, paragraphes 4, 7 à 9) par Deepa Seetharaman et Jonathan Stempel

La bataille juridique acharnée entre Elon Musk et la grande entreprise d'intelligence artificielle OpenAI, dirigée par Sam Altman, pourrait se résumer à quelques pages du journal intime d'un dirigeant.

"C'est notre seule chance de nous débarrasser d'Elon", a écrit Greg Brockman, président et cofondateur d'OpenAI, à l'automne 2017. "Est-il le "glorieux leader" que je choisirais?"

Cette note du journal de Brockman fait partie des milliers de pages de documents internes révélés au tribunal depuis que Musk, l’un des cofondateurs originaux d’OpenAI, a poursuivi en justice l’entreprise, son directeur général Altman et Brockman en 2024. La sélection du jury s'est achevée lundi devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, dans le cadre d'un procès aux enjeux considérables concernant l'avenir d'OpenAI, connu pour son chatbot ChatGPT, et peut-être même l'avenir de l'intelligence artificielle elle-même. Musk réclame 150 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft MSFT.O , l’un de ses principaux investisseurs, selon une personne impliquée dans l’affaire, les fonds devant être reversés à la branche caritative d’OpenAI. Il tentera de convaincre le jury composé de neuf personnes qu'Altman et Brockman l'ont escroqué en l'incitant à investir dans OpenAI, en s'écartant de sa mission fondatrice d'organisation à but non lucratif pour se concentrer sur le profit plutôt que sur l'aide à la société. Le juge présidant l'affaire ainsi que les avocats de Musk et des défendeurs d'OpenAI ont interrogé les jurés potentiels afin de détecter d'éventuels préjugés.

Certaines des personnes interrogées ont exprimé des opinions négatives à l'égard de Musk, l'une d'entre elles déclarant: "Elon se fiche des gens", mais la plupart ont affirmé pouvoir rester impartiales. Une infirmière et un propriétaire d'une entreprise de peinture font partie des jurés. Les déclarations liminaires sont attendues mardi.

MUSK ET OPENAI S'AFFRONTENT EN LIGNE

Ces documents offrent un rare aperçu des egos et des personnalités qui ont façonné OpenAI au fur et à mesure de son évolution, passant d’un laboratoire de recherche à but non lucratif installé dans l’appartement de Brockman à un géant technologique évalué à plus de 850 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Ils mettent également en lumière la façon dont les directeurs généraux les plus influents dans le domaine de l'IA générative perçoivent cette technologie.

Le procès risque de compliquer les projets d'OpenAI concernant une éventuelle introduction en bourse en jetant le doute sur sa direction. Une succession de révélations peu flatteuses pourrait également intensifier le pessimisme croissant des Américains à l'égard de la technologie de l'IA en général. Musk a accusé OpenAI, Altman et Microsoft d’avoir trahi la mission initiale d’OpenAI en tant qu’organisation à but non lucratif au service de l’humanité en créant une entité à but lucratif en mars 2019, 13 mois après le départ de Musk du conseil d’administration d’OpenAI, et d’avoir exploité son nom et son soutien financier pour se créer une "machine à faire de l’argent". Il souhaite, entre autres mesures, qu'OpenAI redevienne une organisation à but non lucratif , qu'Altman et Brockman soient démis de leurs fonctions de dirigeants, et qu'Altman soit démis de son poste au sein du conseil d'administration.

OpenAI a rétorqué que Musk était motivé par une obsession de contrôler OpenAI et de soutenir son propre laboratoire d'IA, xAI, qu'il a fondé en 2023 peu après le lancement de ChatGPT par OpenAI.

La société affirme que Musk a participé aux discussions visant à créer la nouvelle structure d'OpenAI et a exigé d'en devenir le directeur général. Microsoft, également partie défenderesse, nie avoir agi de concert avec OpenAI et affirme ne s'être associé à OpenAI qu'après le départ de Musk. "Ce procès a toujours été une tentative sans fondement et motivée par la jalousie visant à faire échouer un concurrent", a déclaré OpenAI dans un message publié lundi sur X. Musk n'est pas d'accord. "Je l'ai lancé, financé, j'ai recruté des talents essentiels et je leur ai enseigné tout ce que je sais sur la manière de réussir une start-up POUR LE BIEN PUBLIC", a-t-il écrit. "Puis ils ont volé l'organisation caritative." Altman a assisté à la sélection du jury, contrairement à Musk.

DES PERSONNALITÉS DE POIDS DEVRAIENT TÉMOIGNER

Des personnalités influentes de la Silicon Valley, dont Musk, Altman et le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, devraient témoigner. Shivon Zilis, ancienne membre du conseil d'administration d'OpenAI et mère de quatre des enfants de Musk , devrait être un témoin clé, les avocats d'OpenAI affirmant qu'elle a transmis des informations sur OpenAI à Musk.

OpenAI fait face à une concurrence sans précédent de la part de concurrents tels qu'Anthropic, et dépense des milliards en ressources informatiques. L'entreprise se prépare également à une introduction en bourse potentiellement spectaculaire qui pourrait la valoriser à 1.000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon Reuters. Les entreprises de Musk sont confrontées à des pressions similaires. Sa société xAI, désormais intégrée à son entreprise de fusées SpaceX , est loin derrière OpenAI en termes d'utilisation. SpaceX prévoit également d'entrer en bourse cette année dans le cadre de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de tous les temps.

Selon des documents judiciaires, Musk a apporté environ 38 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars de capital d'amorçage à OpenAI entre 2016 et 2020, principalement avant de quitter le conseil d'administration. En 2019, OpenAI s'est restructurée en une entité à but lucratif régie par l'organisation à but non lucratif, ce qui lui a permis d'accepter des fonds provenant d'investisseurs extérieurs. L'automne dernier, OpenAI a de nouveau remanié sa structure pour devenir une société d'intérêt public, dans laquelle l'organisation à but non lucratif et d'autres investisseurs, dont Microsoft, détiennent des participations. L'organisation à but non lucratif détient une participation de 26%, ainsi que des bons de souscription si OpenAI atteint certains objectifs de valorisation. Les avocats de Musk ont calculé le montant des dommages-intérêts en multipliant la valorisation d'OpenAI par la part de 50% à 75% de la participation de l'association à but non lucratif qu'ils estiment être attribuable aux contributions de Musk.

UN "PROJET MANHATTAN POUR L'IA"

Musk et Altman ont cofondé OpenAI dans le but de développer l'IA au service de l'humanité et de contrer des concurrents tels que Google GOOGL.O . Altman a présenté cette idée à Musk en mai 2015, la qualifiant de "projet Manhattan pour l'IA", comme le montrent les documents judiciaires . L'implication de Musk a aidé OpenAI à recruter des chercheurs de premier plan , comme l'ancien directeur scientifique Ilya Sutskever. À la mi-2017, Musk a commencé à remettre en question la viabilité d’OpenAI, allant jusqu’à retenir les fonds promis après s’être opposé à Altman, Brockman et Sutskever, selon des documents judiciaires . L’une des sources de tension était que Musk souhaitait devenir directeur général, comme le montrent des e-mails , ce qui mettait les autres cofondateurs mal à l’aise.

À peu près à la même époque, Brockman semblait frustré par la position de Musk et se demandait si transformer OpenAI en une entreprise lucrative pourrait également le rendre riche. "Financièrement, qu’est-ce qui me permettra d’atteindre le milliard (XX,XX millions d'euros) de dollars?", a-t-il écrit dans son journal. "Accepter les conditions d’Elon anéantit deux choses: notre capacité à choisir (même si nous pourrions peut-être passer outre sa décision) et l’aspect économique."

En janvier 2018, Musk semblait avoir abandonné. "OpenAI est sur la voie d’un échec certain par rapport à Google", a écrit Musk dans un e-mail adressé à .

Fin 2022, OpenAI a lancé ChatGPT.