Le procès fédéral pour incendie volontaire lié au sinistre meurtrier des Palisades, à Los Angeles, s'est soldé par l'annulation du procès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remanié pour inclure la promesse des procureurs de relancer l'affaire; ajout de détails sur le procès et du contexte, des paragraphes 1 et 13-24)

* L'affaire contre un ancien chauffeur Uber a été classée sans suite après une impasse du jury

* Le procureur fédéral s'engage à rejuger l'affaire; il affirme que les preuves sont « solides »

* Le suspect risquerait jusqu’à 45 ans de prison s’il était reconnu coupable

* Les procureurs ont qualifié l'accusé de « déterminé à se venger de la société »

par Steve Gorman

Vendredi, un juge fédéral a prononcé l’annulation du procès dans l’affaire d’incendie criminel intentée contre l’homme accusé d’avoir délibérément allumé un feu qui s’est transformé en l’un des incendies de forêt les plus meurtriers et les plus destructeurs de l’histoire de Los Angeles, mais les procureurs ont promis de le juger à nouveau.

Les trois chefs d’accusation retenus contre Jonathan Rinderknecht, 30 ans, ont été rejetés après que les jurés ont déclaré se trouver dans une impasse totale et être incapables de parvenir à un verdict unanime sur l’un quelconque des chefs d’accusation.

Le procureur fédéral du district central de Californie, Bill Essayli, a rapidement annoncé que son bureau avait l’intention de relancer les poursuites contre Rinderknecht, un ancien chauffeur Uber possédant la double nationalité américano-française qui vivait autrefois dans la zone touchée par l’incendie.

« Les preuves sont solides et montrent que Jonathan Rinderknecht est responsable d’avoir déclenché l’incendie du 1er janvier 2025, qui a fini par devenir l’incendie de Palisades. Nous avons la ferme intention de rejuger cette affaire devant un nouveau jury et d’obtenir des verdicts de culpabilité pour tous les chefs d’accusation », a déclaré Essayli dans un communiqué publié sur X.

Une audience de mise en détention a été fixée plus tard dans la journée afin de déterminer le statut de détention immédiate de Rinderknecht, qui est incarcéré depuis son arrestation en Floride en octobre 2025.

UN PROCÈS MARQUÉ PAR DES RÉCITS CONTRAIRES

L’annulation du procès a mis fin à un procès très médiatisé de trois semaines au cours duquel les procureurs ont présenté Rinderknecht comme un solitaire mécontent qui avait canalisé la rage qu’il éprouvait envers les riches et la société en général dans un acte d’incendie criminel.

La défense a rétorqué en suggérant que Rinderknecht avait été désigné comme bouc émissaire pour les défaillances des pompiers, et en contestant la version officielle de l’origine de l’incendie qui a coûté la vie à 12 personnes et ravagé l’enclave balnéaire huppée de Pacific Palisades.

Il avait plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation à trois chefs prononcé contre lui en octobre: destruction de biens par le feu, incendie criminel affectant des biens utilisés dans le commerce interétatique, et brûlage de bois sur des terres publiques.

Rinderknecht, qui a refusé de témoigner pour sa propre défense pendant le procès, encourrait une peine pouvant aller jusqu’à 45 ans de prison s’il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Les jurés ont informé jeudi après-midi la juge fédérale Anne Hwang, par le biais d’une note, qu’ils se trouvaient dans une impasse et ne parvenaient pas à un consensus, ont rapporté le Los Angeles City News Service et d’autres médias locaux.

La juge a renvoyé les jurés chez eux pour la nuit, puis a prononcé l’annulation du procès vendredi matin après la reprise de l’audience.

UN INCENDIE PARMI LES PLUS MORTELS DE CALIFORNIE

Rinderknecht était accusé d’avoir déclenché un feu de broussailles qui avait été maîtrisé relativement rapidement mais qui avait continué à couver sous terre, au milieu d’une végétation dense, avant de se rallumer six jours plus tard, le 7 janvier, attisé par des vents violents pour se transformer en l’incendie dévastateur des Palisades.

Près de 7 000 habitations et autres bâtiments ont été la proie des flammes, pour des pertes matérielles estimées à 150 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

Cette catastrophe a coïncidé avec un autre incendie de forêt catastrophique attisé par le vent, apparemment déclenché par une ligne électrique tombée au sol, qui s’est déclaré le 7 janvier à Eaton Canyon, à environ 30 miles à l’intérieur des terres, tuant 19 personnes et ravageant la communauté d’Altadena, en banlieue de Los Angeles.

Rinderknecht a été la seule personne à faire l’objet de poursuites pénales en lien avec l’un ou l’autre de ces deux incendies, qui, pris ensemble, constituent la catastrophe liée aux feux de forêt la plus meurtrière de l’histoire du comté de Los Angeles, dépassant les 29 victimes de l’incendie de Griffith Park de 1933.

LA DÉFENSE A MIS EN AVANT LES FEUX D'ARTIFICE

L’avocat de la défense, Steve Haney, a cherché à convaincre les jurés que l’incendie survenu le jour de l’An au sommet d’une colline, près d’un sentier de randonnée à la lisière de la zone de loisirs nationale des montagnes de Santa Monica, avait été déclenché par des feux d’artifice de fête, et non par Rinderknecht. Haney a également fait valoir que l’incendie massif des Palisades était un incendie criminel distinct, perpétré par une personne autre que son client.

L’accusation s’était appuyée sur la conclusion officielle des enquêteurs spécialisés dans les incendies criminels selon laquelle la catastrophe des Palisades trouvait son origine dans un « feu résiduel » — un incendie qui continue de brûler à faible intensité sous la surface du sol après avoir été présumé éteint.

Dans cette affaire, ont déclaré les procureurs, l’incendie initialement déclenché par Rinderknecht a continué de couver dans un enchevêtrement de racines sous la surface, sans être détecté pendant près d’une semaine, avant que les vents de Santa Ana, d’une force comparable à celle d’un ouragan, ne ravivent les flammes en surface.

Les images des caméras de sécurité et les données de géolocalisation provenant du propre téléphone portable de Rinderknecht ont établi qu’il était la seule personne à proximité de l’incendie lorsque celui-ci s’est déclaré peu après minuit le jour de l’An, selon les procureurs.

« VENGEANCE SOCIÉTALE »

Interrogé par les enquêteurs avant son arrestation, Rinderknecht a déclaré qu’il se promenait seul dans la zone au moment où l’incendie s’est déclaré et qu’il avait peut-être fumé une ou deux cigarettes dans une clairière voisine, mais il a nié avoir allumé le feu, selon des témoignages cités par CNS.

Quant au mobile, les procureurs ont présenté Rinderknecht comme un individu isolé et mécontent, nourrissant de la rancœur envers les riches et poussé à canaliser sa quête de « vengeance sociale » ainsi que sa colère liée à des relations amoureuses ratées et à des difficultés financières dans un acte d’incendie volontaire.

Les jurés ont écouté un enregistrement d’extraits d’un interrogatoire décousu que Rinderknecht avait accordé aux enquêteurs spécialisés dans les incendies criminels, au cours duquel il reprochait aux dirigeants d’entreprise d’être responsables d’un système « déséquilibré », déclarant aux agents: “C’est cela que j’ai perturbé.”

Les témoignages ont également mis en évidence une obsession pour le feu, notamment des images tirées d’un clip de rap en français que, selon les procureurs, Rinderknecht regardait à plusieurs reprises et dans lesquelles le chanteur mettait le feu à des objets, ainsi que des séquences filmées par Rinderknecht avec son téléphone portable montrant l’incendie du Nouvel An alors qu’il faisait rage.