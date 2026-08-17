Le prix payé pour NEOS témoigne de l'engouement actuel pour les ETF actifs

(Zonebourse.com) - La société de gestion a été valorisée par Goldman Sachs 7,5% du montant de ses actifs. Un ratio bien au-dessus des pratiques habituelles du secteur et qui prouve l'avenir radieux accordé à ce segment de marché.

C'est une tendance qui devient désormais incontestable. Les ETF dits "actifs" ont le vent en poupe et tendent à devenir les fers de lance du marché. Cela se vérifie dans les chiffres. Selon le cabinet d'analyse ETF GI, leurs encours mondiaux ont progressé en moyenne de 47% par an depuis dix ans et ils représentent aujourd'hui plus de 11% de l'encours global investi en ETF.

Il faut dire que ces produits spécifiques ne manquent pas d'atouts aux yeux du public, s'engageant à se démarquer de leur indice de référence tout en conservant des frais plus légers que ceux de la gestion active traditionnelle.

Des valorisations très généreuses

Plus récemment, c'est également sur le front des fusions-acquisitions que ce segment de marché a fait parler de lui. Goldman Sachs n'a pas hésité à mettre 2,3 milliards de dollars sur la table pour acquérir NEOS Investments. Et au-delà de la somme, c'est surtout le niveau de valorisation qui a impressionné.

Ce prix représente en effet 7,5% des actifs gérés par la cible. Un ratio sans commune mesure avec les pratiques habituelles du monde de la gestion d'actifs, surtout lorsqu'il s'agit d'ETF, des produits réputés pour leur faible niveau de frais. Dans une analyse parue la semaine dernière, Reuters évoque plutôt des valorisations correspondant à 1%, voire 1,5%, des encours.

Goldman Sachs a-t-il surpayé cette opération de croissance externe ? Certains observateurs ne l'excluent pas. Mais il convient tout de même de rappeler deux choses à cet égard.

Une volonté de prendre position rapidement

En premier lieu, NEOS propose un modèle à part bien plus rémunérateur que les ETF traditionnels. Alors que les ETF facturent rarement plus de 0,2% de frais, 80% des encours gérés par NEOS sont investis dans deux fonds dont la tarification moyenne atteint 0,68%.

Par ailleurs, la gestion d'actifs est un domaine dans lequel la taille est un critère déterminant. Rappelons en effet que le marché mondial des ETF est dominé par trois acteurs (iShares, Amundi ETF et Xtrackers) qui concentrent à eux seuls 62% des encours.

En comparaison, le sous-marché des ETF actifs demeure bien plus atomisé, avec un Top 3 intégrant des sociétés plus spécialisées et dont la part de marché cumulée dépasse à peine les 30%. Alors que la poursuite de la concentration apparaît inéluctable dans ce segment particulièrement dynamique, il n'y a donc rien d'étonnant à voir des poids lourds de la finance sortir leur chéquier avec générosité pour prendre position avant qu'il ne soit trop tard.

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