Le prix du pétrole recule, offrant un peu de répit aux actions et aux obligations malmenées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières nouvelles à l'ouverture des marchés américains)

* Les valeurs de Wall Street progressent légèrement, tandis que les actions européennes gagnent plus de 1 %

* Les besoins de financement liés à l'IA et les inquiétudes quant à la rentabilité pèsent sur le moral des investisseurs

* Le Brent recule mais reste au-dessus de 100 dollars le baril en raison du conflit au Moyen-Orient

* Le marché obligataire français reste sous les feux de la rampe après son effondrement

par Lawrence Delevingne et Dhara Ranasinghe

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé vendredi et les cours du pétrole ont reculé après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis n’attaqueraient pas l’Iran avant les élections de mi-mandat du mois prochain , apaisant ainsi certaines inquiétudes à court terme concernant l’approvisionnement énergétique.

Les investisseurs sont toutefois restés prudents, évaluant une nouvelle vague de levées de fonds par les entreprises technologiques alors que les coûts d’emprunt dans certaines des plus grandes économies mondiales oscillaient près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

Les actions européennes .STOXX ont gagné 1,25 % et les titres de Wall Street ont également affiché une tendance positive , l’indice S&P 500 .SPX progressant de 0,33 % et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, gagnant 0,4 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé d’environ 0,75 % à 103 dollars le baril, après avoir bondi de plus de 4 % lors de la séance précédente.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,56 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a clôturé pratiquement inchangé sur la journée.

La saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine, plusieurs banques de Wall Street devant publier leurs résultats .

Doug Beath, stratège en actions mondiales chez Wells Fargo Investment Institute, a déclaré que la participation relativement faible au marché du S&P 500 suggère que les investisseurs estiment que les grandes valeurs technologiques sont mieux placées pour résister à la hausse des prix du pétrole et à celle des rendements obligataires, tout en restant prudents vis-à-vis des autres secteurs du marché.

« Une déception, en particulier dans le secteur technologique, pourrait déclencher un recul, et pas seulement les fluctuations habituelles auxquelles nous sommes désormais habitués », a-t-il ajouté dans un e-mail.

ZOOM SUR LES OBLIGATIONS

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement progressé US10YT=RR US30YT=RR après avoir reculé jeudi, jour où une émission d’obligations d’État à 30 ans avait suscité une forte demande.

En Europe , les coûts d’emprunt des États étaient globalement en baisse après une forte vague de ventes récemment alimentée par les craintes liées à une inflation élevée et aux perspectives budgétaires de la France.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d’État françaises à 10 ans par rapport aux Bunds allemands s’établissait à environ 137 points de base et était en passe de se resserrer d’environ 3 points de base sur la semaine

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La France a été particulièrement touchée par la vague mondiale de ventes d’obligations , les investisseurs scrutant de près le poids de sa dette, son déficit budgétaire et ses perspectives politiques à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

« Nous sommes dans une période qui suit les réunions de politique monétaire des banques centrales et précède la saison des résultats, ce qui signifie que les marchés sont plus vulnérables aux fluctuations brutales provoquées par les commentaires quotidiens », a déclaré Guy Miller, stratège en chef des marchés chez Zurich Insurance Group.

SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs sont restées sous les feux de l’actualité après avoir subi des pressions jeudi en raison des inquiétudes concernant OpenAI.

Reuters a rapporté que le propriétaire de ChatGPT avait indiqué aux investisseurs que son chiffre d’affaires annualisé de septembre s’élevait à près de 50 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions antérieures, bien que Bloomberg ait rapporté que l’entreprise pourrait atteindre, voire dépasser, les 70 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

« Les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs quant aux valorisations des entreprises d’IA, tandis qu’une demande renouvelée pour les obligations d’État se manifeste à des taux élevés », a déclaré Florian Ielpo, responsable macro chez Lombard Odier.

Les investisseurs évaluaient également une nouvelle vague de levées de fonds, SpaceX SPCX.O , Broadcom AVGO.O et Oracle

ORCL.N devant tous lever des milliards de dollars pour acquérir des puces d’IA de pointe.

L’opérateur australien de centres de données Firmus, soutenu par Nvidia NVDA.O , a suspendu son introduction en bourse de 5 milliards de dollars , invoquant la volatilité des marchés, et a indiqué qu’il se tournerait plutôt vers une levée de fonds privée.

La conjonction de la hausse des coûts énergétiques , des anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt par les banques centrales et des inquiétudes liées à l’augmentation de la dette publique a alimenté une vague mondiale de ventes d’obligations qui dure depuis des mois, faisant grimper les coûts d’emprunt.

« Les rendements à long terme ayant retrouvé des niveaux proches de leurs plus hauts depuis plusieurs décennies, les investisseurs n’ont plus le luxe d’évaluer la croissance des s d’IA dans un contexte de faible coût du capital », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

La hausse des rendements souverains et l’augmentation des émissions de dette d’entreprise destinées à financer les infrastructures d’IA signifient que les capitaux deviennent « à la fois plus chers et plus sélectifs, ce qui place les bilans et la qualité des bénéfices futurs au centre de l’attention », a ajouté M. Chanana.

Sur les marchés des changes, le dollar s’est montré solide tandis que l’euro EUR= s’orientait vers une cinquième baisse hebdomadaire consécutive, s’échangeant à 1,119 dollar, soit un niveau proche du plus bas depuis 17 mois atteint plus tôt cette semaine sur fond d’inquiétudes concernant la dette française.

FRX/

L’or a progressé de plus de 1 % XAU= pour s’établir à environ 4 189 dollars l’once, soutenu par un dollar américain en légère baisse et par la chute des cours du pétrole.