Le prix du pétrole recule en raison de perspectives de demande moins favorables et de la hausse des stocks américains, dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement

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* Le Brent et le WTI reculent de près de 2 %

* L'Iran affirme qu'aucun progrès n'a été réalisé concernant la relance de l'accord de paix provisoire avec les États-Unis

* L'AIE et l'OPEP révisent à la baisse leurs prévisions de demande de pétrole pour 2026

(Mise à jour des cours, ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 4) par Enes Tunagur

Les cours du pétrole ont reculé jeudi, les investisseurs évaluant les perspectives d'un affaiblissement de la demande mondiale cette année et d'une hausse des stocks de brut américains, tandis que les prix ont trouvé un soutien dans l'absence de progrès dans les négociations sur le blocus du détroit d'Ormuz et les perturbations de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,66 dollar, soit 1,9 %, à 87,32 dollars le baril à 09h35 GMT, effaçant ainsi une partie des gains enregistrés au cours des six séances précédentes.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a reculé de 1,62 $, soit 1,95 %, à 81,65 $, après avoir progressé au cours des cinq dernières séances.

La forte augmentation des stocks de brut aux États-Unis la semaine dernière pèse sur les cours du pétrole, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS, ajoutant que la baisse des prix devrait rester limitée tant queles flux transitant par le détroit d’Ormuz resteront faibles.

Les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis janvier 2023, en raison d’une chute des exportations, selon les données publiées mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les stocks de brut ont augmenté de 17,4 millions de barils pour atteindre 424,4 millions au cours de la semaine close le 7 août, leur plus haut niveau depuis le 5 juin, a indiqué l’EIA, alors que le sondage Reuters tablait sur une baisse de 1,4 million de barils. Le même jour, l’OPEP a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026, les ramenant à 580.000 barils par jour, dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier. L’AIE a déclaré qu’elle s’attendait à une contraction de la consommation de 1,6 million de barils par jour cette année, contre une prévision de 1 million de barils par jour le mois dernier, la demande étant freinée par la hausse des prix et les restrictions d’approvisionnement liées au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Les perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient et en mer Noire ont continué à soutenir les cours du pétrole. Mercredi, une source iranienne de haut rang a déclaré qu’aucun progrès n’avait été enregistré dans les négociations visant à relancer l’accord provisoire conclu en juin entre les États-Unis et l’Iran et à définir un calendrier pour sa mise en œuvre.

Le nombre de traversées de navires dans le détroit d’Ormuz, hors porte-conteneurs, est tombé à cinq mercredi, son plus bas niveau en trois semaines, selon les données maritimes de Kpler.

Par ailleurs, la Russie a frappé dans la nuit la zone portuaire d’Izmail, en Ukraine, dans la région méridionale d’Odessa, tandis qu’une attaque de drone a provoqué un incendie dans une zone industrielle de Salavat, en République du Bachkortostan (Russie), où se trouve une grande raffinerie de pétrole.