Guerre en Ukraine : le nombre de civils tués au plus haut depuis mai 2022, peu après le début de l'invasion russe, selon l'ONU

Depuis le début de l'année 2026, les attaques russes ont tué 1.839 personnes et fait 10.638 blessés.

Un site frappé à Zaporijia, en Ukraine, le 11 août 2026. ( AFP / DARYA NAZAROVA )

Après quatre ans et demi de guerre, le nombre de civil tués par les attaques russes en Ukraine a été le plus important depuis le mois de mai 2022, selon un rapport publié jeudi 13 août par l'ONU, porté par le nombre record de tirs de missiles par les troupes de Moscou.

L'AFP a analysé les rapports quotidiens de l'armée de l'air ukrainienne pour sur les bombardements russes, au moment où Kiev presse le président des États-Unis, Donald Trump, de lui fournir davantage de moyens pour y faire face.

Au moins 437 civils ont été tués et 2.610 blessés , soit une hausse de 30% par rapport à juin et de 70% par rapport à juillet 2025, s'est alarmée la Mission de surveillance des droits de l'Homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU). "Le nombre de personnes tuées est le plus élevé enregistré depuis mai 2022" , a-t-elle dit.

Depuis le début de l'année, l'organisme onusien a recensé 12.477 victimes civiles (1.839 morts et 10.638 blessés), soit une hausse de 44% par rapport à la même période l'an dernier, et plus du double par rapport à celle de 2024.

"Les civils sont confrontés à des risques accrus en raison de l'utilisation en hausse de missiles et de drones dans les centres urbains , de bombes planantes dans les villes plus proches de la ligne de front, et de drones de courte portée ", a relevé Danielle Bell, la responsable de la HRMMU.

Lourd tribut de Kiev

La capitale ukrainienne a en particulier payé un lourd tribut le mois dernier, avec au moins 54 morts et 202 blessés. Les forces russes ont lancé à maintes reprises sur Kiev des bombardements massifs, avec des missiles balistiques et de croisière.

Les drones et missiles de longue portée restent la cause principale des victimes civiles en juillet, représentant 38% du total, selon la HRMMU.

Parallèlement, le nombre de victimes civiles en Russie a aussi augmenté en juillet, a souligné la Mission, les autorités russes ayant fait état de 79 morts et 601 blessés. La HRMMU n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante, en raison du manque d'accès et d'informations limitées, a-t-elle précisé.

Ces derniers mois, les frappes montent en puissance des deux côtés du front, quatre ans et demi après l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, ce qui est devenu le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

Depuis le 24 février 2022, la Mission a recensé au moins 16.874 civils tués, dont 820 enfants , et 51.273 blessés, dont 3.126 enfants, des chiffres probablement très sous-estimés en raison de l'incapacité de la HRMMU à se rendre dans les zones d'Ukraine occupées par la Russie.