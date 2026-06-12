Le prix du pétrole recule dans l'espoir d'une paix dans le Golfe ; tous les regards sont tournés vers les débuts de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés boursiers européens progressent après le rebond des marchés asiatiques

* Le président Trump déclare qu'un accord de paix pourrait être signé ce week-end

* L'introduction en bourse record de SpaceX pourrait donner le ton aux marchés

(Mises à jour après l'ouverture des marchés européens) par Iain Withers et Stella Qiu

Les actions mondiales ont progressé et le pétrole a chuté vendredi, alors que de nouveaux espoirs concernant un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis ont alimenté un rebond, tandis que les investisseurs attendaient l'entrée en bourse très attendue de SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , dès l'ouverture de Wall Street.

Les actions européennes ont gagné plus de 1,5 % en début de séance .STOXX après de solides hausses en Asie, bien que les contrats à terme de Wall Street laissaient présager une ouverture plus modérée, globalement stable. NQc1 EScv1

Les contrats à terme sur le pétrole ont reculé d'environ 2,5 % après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord de paix pourrait être signé dès ce week-end, alors même que Téhéran affirmait n'avoir pas encore pris de décision finale sur un pacte. O/R

Trump a répété à plusieurs reprises depuis la mi-mars qu'un accord avec l'Iran visant à mettre fin à la guerre était proche. Cette fois-ci, le simple signe que la diplomatie se poursuivait de manière productive a suffi pour que le marché s'y accroche, a déclaré Michael Nizard, responsable des actifs multi-classes chez Edmond de Rothschild Asset Management.

« Le marché reste très sensible à l’accord de paix et aux déclarations nombreuses et variées de Trump », a ajouté Michael Nizard. « Aujourd’hui, je pense que le potentiel (de paix) est largement sous-évalué. »

L'énorme introduction en bourse de SpaceX pourrait également donner le ton aux marchés mondiaux, compte tenu de la part importante réservée aux investisseurs particuliers, qui sont plus enclins à prendre des décisions à court terme, a déclaré Michael Nizard. « Il s'agit d'un événement boursier très important... le marché de détail est essentiel pour créer une dynamique. »

L'introduction en bourse de SpaceX a levé un montant record de 75 milliards de dollars, valorisant le fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux à 1.770 milliards de dollars et faisant de Musk le premier "trillionaire" au monde.

Craintes d'inflation

L'accord de paix au Moyen-Orient, s'il est confirmé, constituerait la percée diplomatique la plus significative à ce jour pour mettre fin à la guerre qui dure depuis trois mois et qui a entraîné une forte hausse des prix mondiaux de l'énergie. La Banque centrale européenne a dû relever ses taux d'intérêt jeudi pour la première fois en près de trois ans afin d'étouffer dans l'œuf l'inflation alimentée par la guerre.

Les données définitives sur l'inflation de plusieurs pays européens, dont la France et l'Espagne , ont montré une accélération de l'inflation en mai, tandis que les données officielles indiquaient que l'économie britannique s'était contractée de 0,1 % en avril — sa première baisse mensuelle depuis août.

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux mois, dans l'attente d'un accord imminent. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 2,5 % à 88,15 dollars le baril.

Les bons du Trésor ont conservé leurs gains, les espoirs d'un accord de paix dans le Golfe ayant conduit les marchés à réduire leurs anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR sont restés stables à 4,0537 % vendredi , tandis que les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR s'établissaient à 4,814 %.

Le dollar est resté globalement stable après les pertes enregistrées pendant la nuit. Il a progressé de 0,2 % à 160,27 yens JPY= , après avoir reculé de 0,4 % lors de la séance précédente. Les traders restent en alerte maximale face à une éventuelle intervention des autorités japonaises, le yen se maintenant près du seuil des 160 yens, que beaucoup considèrent comme une ligne rouge.

Les métaux précieux ont reculé vendredi. L'or au comptant

XAU= a glissé de 0,8 % à 4 181 dollars l'once, après un bond de 3,5 % pendant la nuit.