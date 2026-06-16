Le prix du pétrole recule d'environ 4 % pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, alors que les marchés évaluent l'accord entre les États-Unis et l'Iran

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* Les prix ont atteint leur plus bas niveau depuis trois mois, mais restent supérieurs à ceux d'avant la guerre

* Certains analystes s'attendent à une reprise des flux dans le détroit d'Ormuz d'ici quelques semaines

* Les États-Unis utilisent une tactique de contrebande iranienne pour faire sortir clandestinement du pétrole du Golfe

(Mise à jour des prix) par Stephanie Kelly, Anushree Mukherjee et Robert Harvey

Les cours du pétrole ont chuté d'environ 4 % mardi, atteignant de nouveaux plus bas depuis trois mois, alors que les marchés évaluaient les perspectives d'une reprise des approvisionnements via le détroit d'Ormuz, dans un contexte de baisse de la demande physique et de manque d'informations sur un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 3,20 dollars, soit 3,85 %, à 79,97 dollars le baril à 12h53 GMT. Ils avaient auparavant frôlé les 79,61 dollars, leur plus bas niveau depuis le 3 mars, et c'était la première fois qu'ils passaient sous la barre des 80 dollars depuis cette date.

Le West Texas Intermediate américain CLc1 reculait de 3,52 $, soit 4,36 %, à 77,23 $ le baril. Le plus bas intrajournalier du WTI, à 76,88 $, était son plus bas niveau depuis le 10 mars.

Avant le début de la guerre le 28 février, les contrats à terme sur le Brent et le WTI s'échangeaient entre 65 et 70 dollars le baril.

Les cours du pétrole ont chuté de près de 5 % lundi après que le président américain Donald Trump a annoncé un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran, bien que tous les détails n’aient pas encore été rendus publics.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi , a déclaré mardi que l’Iran et les États-Unis entameraient vendredi en Suisse un nouveau cycle de négociations en vue de parvenir à un accord définitif.

"Des risques baissiers à court terme persistent, le marché anticipant une réouverture plus rapide du détroit et un retour des barils bloqués", a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Toutefois, l’épuisement des stocks, la demande saisonnière, la reconstitution des stocks stratégiques et la persistance des incertitudes géopolitiques laissent penser que le retour aux prix d’avant-guerre pourrait s’avérer bien moins simple que ne le laisse entendre l’optimisme actuel du marché, a ajouté Ole Hansen.

LES INVESTISSEURS SURVEILLENT LA RÉOUVERTURE DU DÉTROIT

Le conflit a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, qui achemine habituellement environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole.

Jusqu’à présent, peu de pétroliers ont traversé le détroit depuis l’annonce de l’accord-cadre, bien que des navires transportent discrètement du pétrole le long des côtes d’Oman depuis des semaines, naviguant "à l’aveugle" avec le soutien de la marine américaine. Les transporteurs attendent des garanties de sécurité pour traverser le détroit, notamment le déminage de la zone.

L’armée américaine a supervisé des dizaines de transferts secrets de pétrole de navire à navire afin de maintenir le flux des exportations énergétiques du Golfe, en utilisant des drones aériens et maritimes ainsi que des hélicoptères dans le cadre d’une opération visant à guider les convois vers les pétroliers en attente.

Les premières indications suggèrent que l’accord entre les États-Unis et l’Iran permettrait de rouvrir le détroit bloqué et de prolonger le cessez-le-feu de 60 jours, ce qui ferait gagner du temps pour les négociations sur des questions telles que le programme nucléaire iranien.

Certains analystes s'attendent à ce que les flux à travers le détroit reprennent bientôt, ce qui accentuerait la pression à la baisse sur des marchés physiques déjà affaiblis.

Goldman Sachs a abaissé ses prévisions pour le Brent au quatrième trimestre de 90 à 80 dollars le baril et a ramené son estimation moyenne pour 2027 de 80 à 75 dollars, indiquant qu’il table désormais sur un retour des exportations du Golfe à leurs niveaux d’avant-guerre d’ici fin juillet plutôt que fin août.

Les détails restant flous, une trêve permanente n'étant pas encore garantie et une longue période de reprise des flux pétroliers étant à prévoir après la réouverture du détroit, d'autres analystes estiment que les risques de volatilité persistent.

"Même dans le meilleur des cas – à savoir une réouverture durable du détroit d’Ormuz –, il faudra probablement un certain temps avant que le trafic maritime, et donc les exportations d’énergie de la région du Golfe, ne reviennent à la normale", ont déclaré les analystes de la Commerzbank dans une note.

La Commerzbank prévoit un cours du Brent à 85 dollars le baril à la fin de cette année, et un retour aux niveaux d’avant-guerre, autour de 65 dollars le baril, l’année prochaine.